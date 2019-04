Alan Parsons Live Project, 31 Mayıs’ta PSM Caz Festivali’nde!

25 Mart 2019

“Her müziğin caz festivali” söylemiyle yola çıkan PSM Caz Festivali’nin farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programının konuklarından biri Alan Parsons Live Project. Bu yıl 25 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında 3. defa gerçekleşecek festival, Pink Floyd’un “Darkside of The Moon” ve The Beatles’ın “Abbey Road” albümünde ses mühendisi olarak imzası olan Grammy ödüllü İngiliz progresif müzik sanatçısı Alan Parsons Live Project’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Pink Floyd’un ses mühendisi ve prodüktör Alan Parsons ve şarkıcı/söz yazarı Eric Woolfson tarafından 1975 yılında kurulan Alan Parsons Live Project, PSM Caz Festivali kapsamında 31 Mayıs akşamı Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

Unutulmayacak albümlere imza attı

1975 ve 1987 yılları arasında müzik dünyasına damga vuran ve birçok sanatçıya yeni bakış açıları kazandıran Alan Parsons Live Project, elektronik ve senfonik öğeleri harmanladığı parçalarıyla dikkat çekiyor. Elektronik enstrümanları başarıyla kullanan ikilinin balladları, enstrümantal eserleri ve hareketli dans parçaları müzikseverlerin favorileri arasında yer alıyor. Konsept albümlerinde etkilendikleri sanat eserlerinden ve toplumsal sorunlardan ilham alan grubun 1982 tarihli “Eye in the Sky” albümü, unutulmayacaklar listesinde yer alıyor.