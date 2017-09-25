Albaraka Türk Hat Koleksiyonu, Londra'da

25 Eylül 2017

Albaraka Türk'ün hat-tezhip ve ebru koleksiyonu Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile Londra'da sanatseverlerle buluşuyor. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ tarafından gerçekleştirilen sergi açılışına Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş ve çok sayıda davetli katıldı.

Hat-tezhip ve ebru sanatını Londra'ya taşıyan sergideki eserler 13 Ekim'e kadar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Albaraka koleksiyonuna ait yakın geçmişten ve günümüzden sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, celi talik ve celi sülüs dallarına ait hat eserleri ve tezhipler, ayrıca Alparslan Babaoğlu'nun akkase tekniğiyle ebruladığı geçmiş ustalara ait 11 adet celi sülüs ve celi talik eser sergide yer alıyor.

Dünyanın farklı noktalarında…

Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra hat sanatına verdikleri önem gereği uzun süredir çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, "Albaraka olarak sanata verdiğimiz desteği her zaman sürdüreceğiz. Hayata geçirdiğimiz ve sanatseverlerin beğenisine sunduğumuz bu tür sergilerle, dünyanın dört bir yanında hat, tezhip ve ebru sanatının gelişmesi için önemli adımlar attığımızı görüyoruz. Bugüne kadar koleksiyonumuza ait sanat eserleri Amerika Birleşik Devletleri, Küba, Macaristan, Polonya, Avusturya'nın yanı sıra yakın zamanda Almanya'da sergilendi. Dünyanın farklı noktalarında sergilenen eserlerimiz Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile şimdi de Londra'da sanatseverlerle buluşmuş oldu. Dikkatli ve özenli bir çalışma sonunda Albaraka koleksiyonuna dahil edilen ve sergiye çıkan bu eserlerin, devraldığımız kültürel mirasın aynı sorumlulukla gelecek nesillere taşınması için ilham kaynağı olacağını umut ediyoruz" dedi.