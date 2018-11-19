Altı ülkeden ilginç bilgiler…

19 Kasım 2018

Dünyanın dört bucağındaki kültürel dokuyu, doğa güzellikleri yerinde yaşamak isteyenler bazen bir "batıl tuzağı"na takılır veya "gelenek ağı"na yakalanırlarsa şaşırıp kalırlar. İşte Libarga Turizm'in derlemesiyle Rusya, ABD, Kanada, Hollanda, İran ve İspanya'dan ilginç örnekler…

Rusların batıl inanç bariyerlerine dikkat!

Rusya'da özellikle kapalı alanlarda aklınıza bir melodi geldiğinde, keyfiniz de yerindeyse ıslık çalmak yok, hem çevrenizdekileri kötü enerjileri çağırdığınıza inandıkları için rahatsız edersiniz, hem para kaybedebilirsiniz. Kapının eşiğinde misafir uğurlanmaz, sohbet koyultulmaz, mümkünse orada hiç durulmaz. Eski çağlarda ölülerin külleri kapı eşiğine gömülür, eşik öte dünya ile bu dünya arasındaki geçit kabul edilirmiş. Ruslar da uyuyan ruhları uyandırmamakta fayda görmüşler!

Massachusetts'te sokak müziğine turistlerden destek!

Massachusetts'de sokak müziği yapanlar, turist avcısı adıyla anılsa garip karşılanmaz. Zira Boston'da hayat çok hızlı akar ve arka planda çalan müziği dinlemek için kimse durup vakit kaybetmez. Metro istasyonlarında, sokaklarda, meydanlarda müzik yapanları durup izleyenler, genellikle turistlerdir…

Kanadalılar için bu, düpedüz saygısızlık!

Türkiye'de cebinizde bir avuç mamayla çantanızda poşet poşet yemle geziyor, sokak hayvanlarının endişe ettiğiniz beslenmesine katkı sunuyor olabilirsiniz. Hatta bazen minik serçeleri daha yakından görmek için önünüze birkaç ekmek kırığı serpiştirmenize de kimse itiraz etmeyecektir, ama Kanada'da iseniz ve ilk dakikadan turist olduğunuz için eleştirilmek istemiyorsanız, onları beslememelisiniz. Zira bu, onların alanlarına saygısızlık ettiğiniz ve yaşamlarına müdahale ettiğiniz anlamına gelebilir.

Amsterdam'da kask takmak!

Özellikle kask ve diğer koruyucu ekipmanlar olmadan motosiklet ve bisiklet kullananların sayısı ülkemizde epey fazla. Hollanda'ya gittiğinizde, senelerdir duyageldiğiniz kuralları çiğneyip tepki çekmek isteyeceksiniz. Bisiklet turuna çıkarken, kaskınızı takıp dikkat çekmeyeceğinizi düşüneceksiniz, ama yanılıyorsunuz Hollanda'da bisikletler kasksız kullanılıyor.

İran'da pazarlık mecburiyetten!

İran'da sıkı pazarlık o kadar sıradandır ki süper marketler bile kâr edebilmek için fiyatları bir hayli düşürebiliyor. Bu detayı bilmezseniz maalesef sıradan bir turist olursunuz.

İspanya'da siesta denince akan sular durur!

İspanya'ya gittiniz, öğlen 12,5 ile 4,5 arasında alışveriş yapmak istiyorsunuz. İspanyollar bu saatler arasında çalışmayı sürdürmez. Eğer bu kuralı bilmiyorsanız bu saatler arasında hizmet almak istediğinizde karşılaştığınız kararlı tepkilerden rahatsız olabilir ve onları kaba olmakla suçlayabilirsiniz. Suçlamayınız.