"Altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasındayız"

12 Şubat 2018

Istanbul Jewelry Show, UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A. Ş. tarafından 22-25 Mart tarihleri arasında 46. kez CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makina - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının yer aldığı bin 250'nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markasının yer alması hedefleniyor. Katılımcıların fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 110'u aşkın ülkeden gelecek 28 bine yakın sektör profesyonelinin beğenisine sunması amaçlanıyor.

Sektör hızla büyüyor

Türkiye'nin dünya altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasında yer aldığını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, işadamlarının yatırımları, usta ve tasarımcıların sanatkarlıkları, ihracata dönük kadroların ciddi emekleri ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın destekleri ile mücevher sektörünün ihracatta önemli bir gelişme kat ettiğini vurguladı. Sektörün büyümesi ile Istanbul Jewelry Show'un büyümesinin karşılıklı etkileri olduğunu dile getiren Güner şunları söyledi:

"Türkiye, dünya mücevherat otoriteleri tarafından lider ülkelerden birisi olarak gösterilmektedir. Dünyanın en güçlü montür endüstrisine sahibiz. Altın rafinerilerimiz dünya çapında kalite ve kapasiteye sahip. 1992 yılında 2,8 milyon ABD doları olan kuyumcu eşyası ihracatı, 2017 yılında 3,3 milyar ABD dolarına ulaştı. 2016 yılı rakamlarına göre Türkiye, İtalya'dan sonra hurda kullanımı da dâhil olmak üzere karat kuyumculuk imalatında Avrupa'da ikinci, Çin, Hindistan ve İtalya'dan sonra dünyada dördüncü sırada yer aldı. Avrupa'da hurdadan karat mücevherat yapımında birinci dünyada üçüncü sırada olan Türkiye, dünyadaki en büyük on birinci kuyumcu ihracatçısı oldu. Sektörümüz büyürken fuarımız da büyüyor doğal olarak. Bu nedenle sektör olarak her sene fuara en yüksek yatırımı yaparak en yüksek faydayı elde etmeyi hedefliyoruz."

Güner, özellikle özgün tasarıma büyük önem verdiklerinin altını çizerek her sene Designer Market ve mücevher tasarımı yarışmalarına gösterilen ilginin gelecek için umut verici olduğunu da kaydetti.

"Made in Turkey"

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz ise "Fuar katılımcılarımız aranan ve talep gören markalara dönüşmekle kalmadı, mücevherde özellikle Ortadoğu, Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya ve BDT ülkeleri için ‘Made in Turkey' markalı mücevher ürünleri öncelikli tercih edilme noktasına geldi. Fuarımız kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri ve imzalanacak anlaşmalarla,Türkiye mücevher ihracatının yüzde 80'ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefliyoruz" dedi.

65 ülkeden heyet

İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla T. C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte'nin organizatörlüğünde "Uluslararası Alım Heyeti Programı" gerçekleştirilecek. Program kapsamında Avrupa, Ortadoğu, Amerika, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinden bin 500 kişilik alım heyeti fuarda ağırlanacak.

Mücevher tasarımcıları

Her yıl Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından Istanbul Jewelry Show kapsamında organize edilen Designer Market, usta ve genç mücevher tasarımcılarını aynı platformda bir araya getirmeyi hedefliyor. Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market'te tasarımcılar tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergileyecekler.