Anadolu tarihi için Arşivin Belleği’ne seyahat…
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu” çerçevesinde, “Arşivin Belleği: Marcell Restle’nin Anadolu Araştırmaları” sergisi açıldı.
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