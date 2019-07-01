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Anadolu tarihi için Arşivin Belleği’ne seyahat…

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu” çerçevesinde, “Arşivin Belleği: Marcell Restle’nin Anadolu Araştırmaları” sergisi açıldı.

Anadolu tarihi için Arşivin Belleği’ne seyahat…
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