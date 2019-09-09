“Anadolu’dan İzlenimler“ projesi, 11 Eylül’de Taksim’de
İyilik İçin Sanat Derneği’nin, Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı öğrencileri konuk edip sanat etkinliklerine katılımlarını sağladığı projesi Taksim Sanat’ta.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.