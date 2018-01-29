Anadolu'nun 2 bin 600 yıllık araba kültürü sergileniyor

29 Ocak 2018

Tofaş'ın 2002 yılında restore ederek Bursa'ya kazandırdığı Tofaş Bursa Sanat Galerisi geçtiğimiz 15 yıl içinde galeri ve müzede yaklaşık 700 bin tarih ve sanat severi ağırladı.

2017 yılında yaklaşık 64 bin kişi müzeyi ziyaret etti.

Müzede, Anadolu'da tarih boyunca ortaya çıkmış olan araba kültürü ve arabacılık birikimi, Türkiye otomotiv sanayinin gelişimine entegre edilerek aktarılırken Tofaş Sanat Galerisi'nde ise "Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri" sergisi ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Otomotiv sanayinin gelişimi

Anadolu Arabaları Müzesi'nde otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı bir anlatımla sunulurken Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar bir zaman tüneline giriliyor. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.

Hamam, sanat galerisine dönüştürüldü

Tofaş önderliğinde Vehbi Koç Vakfı desteğiyle Yüksek Mimar Naim Arnas tarafından koruma kurallarına göre bilimsel ölçütlere uygun şekilde 2008 yılında restorasyonu tamamlanarak aynı yıl ziyarete açılan Umurbey Hamamı'ndaki sanat galerisinde ise şimdiye kadar Piemonte Torino Design Sergisi, 40. Yılında Tofaş ve Vehbi Koç Sergisi, Eski Hamam Eski Tas Sergisi, Oyuncak Sergisi, Zaman Makineleri Saat Sergisi ve "İşte Benim Zeki Müren" Sergisi düzenlendi.

Tofaş Sanat Galerisi'nde şu anda "Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri" sergisi ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Sergide terazi ve kantarların mutfaktan ticaret hayatına; ekonomiden bilime ve kültürel yaşama açılan bir yelpazede, hayatımızda bıraktığı izlere tanıklık etmek mümkün.