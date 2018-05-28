Anadolu'nun kadim değeri Troya ziyaretçilerini bekliyor

28 Mayıs 2018

Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine Kabulü'nün 20. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018, "Troya Yılı" ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın da destekleri ile Troya'nın Anadolu'nun kadim değeri olarak dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi başlatıldı.

Troya, bugün tüm dünyanın ilgi odağı… Homeros'un Akhalarla 9 yıl süren savaşın son 51 gününü 16 bin dizelik İlyada destanında anlattığı Troya'da bulunanlar, Almanya başta olmak üzere dünya çapında 50'nin üzerinde müze ve koleksiyona dağılmış durumda… İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'in kütüphanesinde Homeros'un İlyada'sı da yer alıyordu. Ona öylesine değer veriyordu ki, İstanbul'u aldıktan sonra Troya'yı ziyaret etmişti…

1868'den beri kazılıyor

Meşhur hazineyi bulan Schliemann'ın ilk kazmayı vurduğu 1868 yılından bu yana kazılmaya devam eden Troya, hemen her fırsatta ziyaret ettiğim yerlerden birisi… Efsanevi kazı başkanı Prof. Dr. Manfred Korfmann (halk arasındaki ismiyle Osman) ile birlikte defalarca gezdim kenti… Troya'yı 1998'den beri kazan, Türk vatandaşı olan Korfmann'ı ne yazık ki çok erken kaybetmiştik… "Osman Hoca" Troya kazılarının gelecek kuşaklarca da devam ettirilebilmesi için yoğun çaba göstermişti…

Brad Pitt'in oynadığı sinema filmi (2004) nedeniyle de gündeme gelen, Netflix'te bu yıl, şehrin çöküşünün anlatıldığı bir dizi yayınlanan Troya için "2018 Troya Yılı" kapsamında yürütülen çalışmaların olumlu dönüşleri gelmeye başladı. Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'deki fuarlarda tanıtılan Troya Ören Yeri'ni turnike geçiş istatistiklerine göre 2017 yılının 1 Ocak - 30 Nisan tarihlerini kapsayan ilk dört ayında, 76 bin 015 kişi ziyaret ederken, 2018 yılında aynı tarihlerde 142 bin 519 kişi ziyaret etti.

Neler yapıldı, neler olacak?

2018 Troya Yılı ilan edildiği günden bu yana Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali Yazarlar Buluşması, Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali, Uluslararası Çanakkale Bisiklet Festivali, Uluslararası Troya Kazı ve Araştırma Arkeometri Sempozyumu, Dostluk ve Barış Rallisi Europa - Orient Rallye Troya Etabı başta olmak üzere uluslararası çapta etkinliklere ev sahipliği yapıldı.

Troya Yılı etkinlikleri, Çanakkale Proje Pazarı, Troya Yemekleri Festivali, Homeros Okumaları, Uluslararası Troya Yelken Yarışması, Açık Su Yarışı, Troya Atı Kısa Film Festivali, Motor ve Yelken Yarışları, Camp Of Troy, resim ve fotoğraf sergileri, müzik dinletileri başta olmak üzere uluslararası ölçekli birçok kültür, sanat, edebiyat, bilim ve spor etkinlikleri ile sürecek.

Troya Ören Yeri girişinde ise 100 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanda Troya Müzesi açılacak. Müzenin mimari projesi, 150'den fazla proje arasından seçilmiş.

Troya sikke cam obje

Paşabahçe Mağazaları da bu yıla özel olarak tasarladığı Troya Sikke Cam Obje'yi tarih ve sanat tutkunlarıyla buluşturdu. Troya Sikke Cam Obje'de, Troya'nın Roma İmparatorluğu döneminde basılmış Troya Savaşı konulu 2 bronz sikkeden alınan figürler kullanılmış.

Cam sikkenin bir yüzünde, elinde kalkan tutan Troya kahramanı Hektor'un düşman Akha gemilerine meşale fırlatma sahnesi, diğer yüzünde ise Hektor'un atlı araba sahnesi yer alıyor. Her iki yüzde de EKTΩP IɅIEΩN (Hektor – Illionluların) yazısı bulunuyor.

Troya Sikke Cam Obje el imalatı camdan yalnızca 2 bin adet üretilmiş, ‘pate de verre' tekniği ile şekillendirilmiş, ayak kısmında Teos yeşili mermer kullanılmış…