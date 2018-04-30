"Anayola yalnızca 22 kilometre!"

30 Nisan 2018

Didim'de ev sahibimiz Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'la sohbet etme fırsatı da buldum… Başkan, "Didim şimdiye kadar kendini yeterince göstermedi, hak ettiği yere gelmedi. Bunca tarih ve coğrafyanın içinde, çok daha önemli bir turizm kenti hüviyetine bürünebilirdi" dedi…

Didim'i yeniden Ege'nin gözde turizm beldelerinden biri yapmaya niyetli olduklarına dikkat çeken Atabay, "İlçemiz, İzmir ve Bodrum havalimanlarının ortasında, ulaşımı çok kolay bir noktada. Burada esas mesele, insanları anayoldan 22 km içeriye Didim'e uğramaları, Didim'i merak etmeleri için cazibe ve altyapı oluşturmak, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu…

"8 bin İngiliz aile var"

Atabay, şöyle devam etti:

"Didim'in 26 bin yatak kapasitesi var. Bu kapasitenin 12 bini 4 ve 5 yıldızlı oteller iken, geri kalanı da belediye belgeli tesisler ve ev pansiyonculuğundan oluşuyor. En fazla İngiltere'den turist alıyoruz. 8 bin İngiliz ailenin Didim'den ev aldığını biliyoruz. İki yıldır turizm sektöründe bildiğiniz üzere bir kriz var. Bu iki yıldan öncesinde Didim'e yılda 200 bin civarında yabancı turist gelirdi. Yerli turisti pek saymak mümkün değil, çünkü yazın Didim'de yaşayanlar var, günübirlik gelenler var."

Didim'de turizm açısından ön plana iki unsurun çıktığını söyleyen Başkan, "Biri deniz, güneş, kum, ikincisi de tarih. Örneğin Apollon Tapınağı, dünyadaki en önemli üç Apollon Tapınağı'ndan biri. Görsel olarak en estetik ve en iyi korunmuş olanı. Hemen çok yakında Miletos. Müthiş bir antik tiyatrosu vardır. Miletos'un çok yakınında Priene var" dedi…

"Kendi çiçeğimizi yetiştiriyoruz"

Şehri süsleyen çiçekleri kendilerinin ürettiklerini anlatan Atabay, tıbbı ve aromatik bitkiler de yetiştirdiklerini kaydederek şunları söyledi:

"Kentler kendilerini güzelleştirmek için yarışıyor. Ancak çiçekler, yüzbinlerce adet kullandığınız zaman çok pahalı. Biz de Didim belediyesi olarak kendi seramızı kurduk. Şu anda ilçede gördüğünüz bütün çiçekleri biz ürettik. 250 binini de Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne sattık. Böylece köylerde yaşayan hanımlara da istihdam sağladık.

Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı adını verdiğimiz bu alanda yetiştirdiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerden kaliteli yağlar çıkarıyoruz. Bunun için de gerekli ekipmanı kurduk. Bütün ürünlerimizde Didyma markasını kullanıyoruz ki zaten Didim'in eski adıdır. Didyma markasının patentini alıp tescilledik. Rebul markasıyla anlaştık, Rebul bize, Didyma markasıyla bizim hammaddelerimiz ve içeriklerimizle kolonya üretecek."

"Matematik ve Felsefe Buluşmaları"

Festival sırasında tanıtımı yapılan Mübadil Lezzetler adı altında bir kitap çıkardıklarına dikkat çeken Ahmet Deniz Atabay, ilçede yaptıkları kimi etkinlikleri ise şöyle özetledi:

"Vegan Festivali dışında, Milet'te eski çağların ünlü filozofu ve matematik bilgini Miletli Thales için iki yıldır ‘Matematik ve Felsefe' buluşmaları düzenliyoruz. İlk yıl matematik, ikinci yıl felsefe ağırlıklıydı. Bu yıl yaz aylarında ekonomi üstüne bu buluşmanın üçüncüsü gerçekleştirilecek. 1-14 Ağustos arasında ise Yazarlar Festivali yapıyoruz."