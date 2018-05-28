Anıt zeytin ağaçları tescillenecek…

28 Mayıs 2018

Komili, yeni kampanyası ile anıt zeytin ağaçlarına da dokunuyor. Geçmiş ile günümüz arasında bir köprü niteliği taşıyan bu ağaçların gündeme taşımayı hedefleyen Komili, bu ağaçların tescillenerek korunmasına yönelik bir projeyi hayata geçiriyor.

Önce Ayvalık'ta

İlk etapta Ayvalık'ta başlayan projenin önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor. Bunge Gıda Direktörü Erman Erol, "Geçmişlerinde barındırdıkları hikâyeler ile anıt ağaçlar ülkemizin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Biz, kadim zeytin ağaçlarının önünde saygıyla eğiliyoruz. İnanıyoruz ki ona gözümüz gibi bakmak bizim bugünkü ve gelecekteki kuşaklara karşı en büyük sorumluluğumuz" diyor.

"Gözümüz gibi bakıyoruz" sloganıyla hazırlanan bir reklam filminin de yayına girdiği kampanya ile ilgili Erman Erol, "Zeytinyağını hak ettiği kalitede sunmak için her süreçte kontrole çok önem veriyoruz, bütün gayemiz tüketicilerimizin kaliteli ve lezzetli zeytinyağına ulaşmaları için 140 yılık birikimimizi her bir Komili şişesine yansıtmak" şeklinde konuşuyor.