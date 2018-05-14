Antalya, Akra Caz Festivali'nde Dany Brillant ile eğlendi

14 Mayıs 2018

Caz ve klasik müziğin önemli isimlerini Antalya'da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, izleyicilerin sahnede dans ederek eşlik ettiği Dany Brillant konseri ile sona erdi. Ülkemizde "İl n'y a que les filles qui m'interessent, à tout le reste je m'enfous" (sadece kızlarla ilgilenirim, gerisi umurumda değil!) adlı şarkısıyla tanınan 52 yaşındaki sanatçı, konser sırasında yorumladığı müzikler ve sohbetleriyle enerjisini seyirciye de aktardı.

Akra Hotels'de modern ve klasik cazın yanı sıra caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkan festivalin son gününde gitarist Neşet Ruacan ve Akra Jazz Band da sahne aldı.

Cuma konseri

Caz Festivali'nde bir gece önce de Elif Çağlar'ın Çağrı Sertel (piyano), Volkan Hürsever (kontrabas) ve Ediz Hafızoğlu (davul) ile birlikte quartet olarak sahne aldığı ve ardından davulcu Ediz Hafızoğlu'nun "Nazdrave & Friends" adını verdiği projesini Jülide Özçelik ve Ülkü Aybala Sunat'la birlikte yorumladığı konserleri de izledim…

Akra Hotels'de geçtiğimiz güz aylarında 1. Uluslararası Meze Festivali Mezefest'e katılmıştım. 24 lezzet durağının şefleri bir araya gelmiş, her katılımcı üç çeşit meze yapmıştı. (https://www.dunya.com/ehlikeyf/akdenizin-meze-ustalari-antalyada-bulustu-haberi-386325)

Bu kez, ilki düzenlenen caz festivali için oradaydım. Festivalin ilk günlerinde Yasmin Levy, İmer Demirer ve Serhan Erkol ile Akra Jazz Band, Cesaria Evora gecesi, Fazıl Say ve Serenad Bağcan, Ece Dağıstan ve Güvençdağüstün, Antalyalıları caz dünyası ile buluşturmuşlardı…

Akdenizli olunca…

Doğrusu, Tunus doğumlu olan Dany Brillant'ın sahnesi etkileyiciydi. Küba, Porto Rico, Akdeniz ve Fransız ritmlerini harmanladığı canlı, bazen duygu yüklü şarkıları ve danslarıyla sahneye enerji getiren Brillant'ın annesi İtalyan… Sahnede, her fırsatta Akdenizliliği vurgulayan, Antalya'da ilk kez bulunduğunu ve şehirden çok keyif aldığını söyleyen Dany Brillant, "Siz Akdenizlisiniz ve romantik insanlarsınız. Burada harika bir ortam var. Bu gece şarkılarımı seveceğinizi umuyorum. Şarkılarıma size eşlik edin" dedi.

Akra Hotels'in bahçesinde gerçekleşen konserde Brillant enerjisi ve danslarıyla seyircileri etkiledi. Şarkıcı, gecenin sonuna doğru sahneye izleyicileri davet ederek kalabalık bir grupla dans ederken latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu Fransızca şarkılar da seslendirdi, Elvis Presley eserleri de…