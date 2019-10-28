Antalya Altın Portakal Film Festivali 1 Kasım’a kadar sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 56.sı gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filmi gösteriliyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.