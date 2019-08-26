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Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı

1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli noktalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında.

Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı
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