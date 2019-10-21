Antalya’da Meze Festivali’nde 16 işletmenin 32 mezesi tadıldı
Akra Otel tarafından düzenlenen 3. Meze Festivali, Antalya’dan Kaş’a, İstanbul, Ankara ve Urla’dan Yunanistan’a kadar uzanan geniş bir yelpazede gastronomi dünyasından 16 işletmeyi bir araya getirdi.
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