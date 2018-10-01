Arkas Sanat Merkezi'nde "1001 Gece" masalları

01 Ekim 2018

1001 Gece Masalları, yaşamının 15 yılını Ortadoğu'da geçiren ve İzmir'i pek çok kez ziyaret eden Oryantalist yazar, akademisyen ve seyyah Antoine Galland'un derleme ve çevirisiyle Avrupa'da ve dünyada çok ses getiren kült bir kitap olarak dünya literatüründe yerini aldı. Bu kitap birçok dile çevrildi ve 18. yüzyılda gelişen egzotizm tutkusu ile fantastik edebiyatın gelişiminde büyük rol oynadı.

Farklı sanat alanlarına konu olan 1001 Gece Masalları, geçmişten günümüze tiyatro, opera, bale, resim, heykel, tekstil, sinema gibi görsel, dekoratif ve sahne sanatlarına ilham kaynağı oldu. Masallardan ilham alan her sanatçı bir sonraki jenerasyonu kendi dokunuşuyla besledi ve geliştirdi.

Sanatın farklı dallarında sergiler düzenlemeye özen gösteren Arkas Sanat Merkezi bu kez de 1001 Gece Masalları'nın büyülü dünyasına ev sahipliği yapıyor. 30 Aralık'a kadar süren "1001 Gece" temalı sergi ile ziyaretçiler, masalların görsel, dekoratif ve sahne sanatları üzerindeki etkisine tanıklık edecek.

Türkiye'de ilk kez

Arkas Holding Koleksiyonu'ndan sergilenecek eserlerin yanı sıra Fransız modacı Christian Lacroix'nın Şehrazat balesi ve İtalyan kostüm tasarımcısı Franca Squarciapino'nun La Bayadère balesi için hazırladığı tasarımlar Türkiye'de ilk kez İzmir'de, Arkas Sanat Merkezi'nde sergileniyor. Ayrıca, Paris Ulusal Operası/Opéra Garnier, Comédie-Française, Fransa Ulusal Kostüm Müzesi (Moulins), Fransa Ulusal Kütühanesi, Müziksev, Antik A. Ş. gibi müze ve kurumlardan ve özel koleksiyonlardan getirilen eserler yer alıyor. Felekşan Onar ve Suhandan Özay Demirkan gibi çağdaş sanatçıların farklı disiplinlerdeki çalışmalarının da yer alacağı sergi, kostümlerden aksesuarlara, dekoratif objelerden tablolara ve heykellere, 1001 Gece Masalları'nın dokunuşunu hissettiren pek çok farklı parçayı kapsıyor. Sergiye özel hazırlanan zengin içerikli kitapta ise Jean-Luc Maeso, Martine Kahane, Emmanuelle Peyraube, Sylvette Larzul, Mathias Auclair'in kaleme aldığı makaleler ve görseller yer alıyor.

Lucien Arkas

Serginin açılışında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, "İnsanların günlük dertlerinden arınıp böyle güzellikleri görmelerini istiyoruz. En başta 1001 Gece konseptinin bizim daha önceki sergilerimizle çok ilgisi olmadığını düşündük ancak sonrasında Bay Maeso Fransa'daki ilişkilerinden faydalanarak Fransa'da önemli müzelerde ve koleksiyonlarda bulunan o dönemin çok önemli bale kostümlerini de buraya getirebildi, böylece çalışmalara başladık" diyerek serginin doğuşu konusunda bilgi verdi.

Konuşmasına Şehrazat'ın başrolünde olduğu 1001 Gece Masalları ve derlemenin yazarı Antoine Galland'a değinerek devam eden Arkas, "İzmir'de bu sergiyi düzenlemek bizim için büyük bir mutluluk. Talebelerin gelip bu sergiyi gezmesini çok arzu ediyoruz. Küçük yaşta başlayan sanat sevgisi ömür boyu devam eder. İzmir'de tüm çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.