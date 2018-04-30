Artık herkes salata mı yiyor?

30 Nisan 2018

Salata, sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri. Son yıllarda birbirinden farklı malzemelerle hazırlanarak her damak zevkine hitap eden salatalar, tamamlayıcı lezzetlerden biri olmaktan çıkıp anayemek olmaya başladı…

Yemeksepeti, birçok kişinin ana yemeği haline gelen ve restoran mönülerinde de geniş yer bulmaya başlayan salatanın yükselen trendini mercek altına aldı ve kullanıcılarının son 10 yılı içeren salata siparişlerini inceledi.

5 bine yakın çeşit

Salatanın yükselen trendinin en büyük göstergelerinden biri artan çeşit sayısı. Yemeksepeti'nde geleneksel Türk salatalarının yanı sıra dünya mutfağından da tam 4 bin 644 çeşit salata mevcut. 2018 yılının ilk 3 ayında her 2 restoranın birinden salata siparişi verilmiş. Salata siparişleri 2011 yılında 13 bin adet iken, 2017 yılı sonunda ise 1 milyon 400 bine ulaşmış.

Her damak zevkine uygun salata

Siparişlerde içinde bonfile, tavuk, peynir çeşitlerinin bulunduğu doyurucu salatalar dikkat çekiyor. Ayrıca kinoa, ıspanak, enginar, börülce, karnabahar gibi eskiden salatalarda görmeye alışkın olmadığımız malzemelerle hazırlanan salatalar da gözde lezzetler haline gelmiş. Hatta seçenekler arasında yosun salatası dahi bulunuyor.

Dünya mutfağından bir lezzet olan coleslaw ise listelerde popülerliğini kaybetmeye başlamış Havuç, lahana, soğan ve mayonez gibi malzemelerle hazırlanan bu salata, 2017'nin ilk üç ayında en çok sipariş edilen altıncı salata olurken 2018'in ilk üç ayında ise 52. sıraya gerilemiş.

Trüflüsü pahalı

Salata çeşitleri arasında göze çarpan bir lezzet ise yüksek fiyatıyla Toscanini salatası. İtalyan mutfağına özel Akdeniz yeşillikli salata, tedarik edilmesi zor malzemeler olan trüf mantarı ve trüf yağı ile hazırlandığı için ortalama 60 TL ile menülerde yerini alıyor.

Her ne kadar dünya mutfaklarının farklı salataları yükselen trendini sürdürse de geleneksel lezzetlerden vazgeçmiyor, çoban ve mevsim salataya olan sevdamızı koruyoruz. Salata liginin geçtiğimiz yıl da lideri olan çoban salata bu sene de liderliğini koruyor. Bizden bir lezzet olarak farklılaşan piyaz da yine popülerliğini kaybetmiyor ve dördüncü sıradaki konumunu muhafaza ediyor.

29-33 yaş tercihi

Salata siparişlerinde mart ayında yılın geneline göre yüzde 25 artış yaşanıyor ve en yüksek rakamlarına mart, nisan ve mayıs aylarında ulaşıyor. Hafta sonuna kıyasla hafta içi daha çok sipariş edilen salatanın hafta içi sipariş sayısı hafta sonuna göre yüzde 30 daha fazla. Yaş aralığına bakıldığında ise salata en çok 29-33 yaş aralığındaki kullanıcıların tercihi oluyor.