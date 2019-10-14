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ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı, 2 Kasım’da başlıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. Ş. tarafından hazırlanan ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı, 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, İstanbul Kitap Fuarı ile aynı tarihlerde düzenleniyor.

ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı, 2 Kasım’da başlıyor
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