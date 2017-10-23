Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi'ne 9 ayda 100 bin ziyaretçi

23 Ekim 2017

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından Balıkesir/Ayvalık'a bağlı Alibey (Cunda) Adası'ndaki tarihi kilisenin restore edilerek 2014 yılında Türkiye'nin ortak kültür mirasına kazandırılmasıyla hayat bulan müze, insanlığın bilimsel ve teknolojik belleğini yerli-yabancı ziyaretçilerin incelemesine sunarken, endüstriyel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlamayı hedefliyor.

Koleksiyonu tıpkı İstanbul ve Ankara'daki müzeler gibi oluşturulan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki sergilemede teneke oyuncaklardan buharlı mekanik modellere, bebek arabalarından zaman ölçüm aletlerine uzanan geniş yelpazede sunuluyor.

70 yıl kaderine terk edilmişti

1927-1944 yılları arasında cami olarak kullanılmış ve 1944 depreminde gördüğü hasardan sonra kaderine terk edilen Taksiyarhis Kilisesi, yıllar içerisinde iyice hasarlanarak tehlikeli hale geldiği için ziyarete kapatılmıştı. Büyük oranda tahrip olan kilisenin çatı bölümünde bulunan çan kulelerinden biri tamamen yıkılmış ve kilise tamamen yok olma riski ile karşı karşıya kalmıştı.

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı 2012 yılında kiliseyi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralandı ve 22 ay süren bir restorasyonun çalışmasının ardından aslına sadık kalınarak müzeye dönüştürüldü