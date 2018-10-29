Ayvalık'ın sloganı "Zeytinyağı, sağlık kaynağı"

29 Ekim 2018

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası işbirliğiyle 14. kez düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri, geçtiğimiz haftasonu sektörü ve zeytin/zeytinyağı tutkunlarını bir kez daha buluşturdu… "Ülkemizde zeytinyağı tüketimini arttırmak ve sundukları kaliteyle öne çıkan markalarımızla dünyaya açılmak" hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte zeytinyağının "sağlıklı yaşam" için gerekliliği bir kez daha vurgulandı.

Bu amaçla, giderek uluslararası bir kimlik kazanan Hasat Günleri'nin bu yılki sloganını, "Zeytinyağı, Sağlık Kaynağı" olarak belirlendi. Yine "Zeytinyağı Pazarı" kuruldu, Ayvalıklı üreticiler burada ilk hasat zeytinyağlarını ziyaretçilerine tanıtma fırsatı buldu.

"Zeytin ağacı, hayatın kendisi"

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık'ın iki önemli değerinin zeytin ve turizm olduğunu hatırlatarak "Zeytin, hayatımızın olmazsa olmazıdır. Zeytin; bir kent geleneği ve bir aile mirası olarak, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle göğsümüzü gere gere Ayvalık Zeytin'in Başkenti'dir diyoruz. Zeytin ağacı bizim için hayatın ta kendisidir" dedi.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay da "İlçemizin en önemli geçim kaynağı, geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız, tarihimiz olan, ölmez ağaç zeytin ağacının gölgesinde yeni bir hasat dönemine daha başlamış bulunmaktayız. Her yeni hasat; yeni bir heyecan ve umut demektir" şeklinde konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Odası Başkanı Özer Matlı ise rakamsal bilgiler vererek şunları söyledi:

"Türkiye olarak, Dünya'da hem zeytin, hem de zeytinyağı üretiminde; İspanya, İtalya, Yunanistan'ın ardından 4. sıradayız. Dünya zeytin üretiminin yüzde 9'unu karşılıyoruz. Yaklaşık 180 milyon zeytin ağacımız bulunuyor. 425 bin ton yemeklik, 1 milyon 75 bin ton da yağlık zeytin olmak üzere 1 buçuk milyon ton zeytin, 194 bin ton zeytinyağı üretimi olması bekleniyor."

Ülkemizde 140 yıldır zeytinyağı üreten, Hasat Günleri'nin anasponsorlarından Komili Bunge'nin Gıda Direktörü Erman Erol, 2012-13 sezonunda Türkiye zeytinyağı ihracatının 92 bin ton ve 293 milyon dolara ulaşarak büyük bir sıçrama yaptığını söyledi. Bu sıçramanın, 2013-2014 sezonunda düşük gerçekleşen üretim sebebiyle devam edemediğini belirten Erol, "2015 yılında zeytinyağı ihracatımız 15 bin ton, 2016-2017 yıllarında ise 45 bin ton oldu. İhracatın, 2017-2018 döneminde 75 bin ton olması bekleniyor" dedi.

1.2 litre tüketiyoruz

Bunge Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Ersoy'un da katıldığı toplantıda konuşan Erman Erol, İtalya'da yılda 15 litreye kadar çıkan, Avrupa'nın en düşük zeytinyağı kullanan ülkelerinden Portekiz'de 7 litre civarında olan kişi başı tüketimin ülkemizde ancak 1,2 litreyi bulduğuna da dikkat çekti… Erol, Türkiye'de kemikleşmiş bir zeytinyağı tüketicisinin bulunduğunu da belirterek ekonomik gelişmelerin bu bilinçli tüketiciyi zeytinyağı tüketiminden vazgeçirmeyeceğini düşündüklerini vurguladı.

Erman Erol şöyle devam etti:

Hedef, dünya pazarları

"Bir yandan Komili ve Kırlangıç markalarımızla Türkiye'de zeytinyağı kültürünü geliştirmeyi ve tüketimini artırmayı hedeflerken, diğer yandan da Türk zeytinyağını dünyada rekabetçi hale getirmeyi ve Türk zeytinyağının üstün kalitesini dünyadaki diğer pazarlara göstermeyi misyon ediniyoruz. Amacımız, Komili markasıyla Türk zeytinyağını dünyanın tanımasını sağlamak. Türk zeytinyağı denildiğinde iyi bir kalite algısı yaratmak…

İtalya'da 100 yılı aşkın zamandır zeytinyağı üreten bazı köklü ailelere zeytinyağı sattık. Onlar da kendi markalarını üzerine vurarak ABD'ye ihracat yaptılar. Uzakdoğu pazarlarında hızla pazar payımızı artırıyoruz. 2018 yılında Japonya'da 2 milyon haneye ulaşacak olmanın gururunu yaşıyoruz. 2018'in en gözde pazarı Afrika'da artık biz de varız. Bunge'nin satış ağı aracılığıyla bu yıl ilk kez Kenya'ya zeytinyağı ihracatı yaptık. Ambalajlı ürün ihracatımızı 2019'da yüzde kırka çıkarmayı planlıyoruz."

Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras Sokağı

Bugün sona erecek olan Ayvalık Hasat Günleri'nin etkinliklerinden birisi de yakınlarda kaybettiğimiz gazetemiz yazarlarından, Ayvalık dostu Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras'ın adının Ayvalık'ta bir sokağa verilmesiydi…

Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras'ın da katıldığı törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "Güngör Hoca'mız zeytine, üreticisine, zeytinyağına, tüccarına, ihracatçısına çok değer verir, desteklerdi. Bize sohbetleri ve yazılarıyla daima yol gösterdi" diyerek duygularını katılımcılarla paylaştı…