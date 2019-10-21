Ayvalık’ta erken hasat: Zeytinyağı için bu sene kalite yılı
Zeytinin hasat dönemi her yıl şenliklerle kutlanıyor. Ülkemizde zeytinyağının en önemli merkezlerinden zeytin denizi Ayvalık’ta Komili, 22. kez Geleneksel Hasat Etkinliği gerçekleştirdi.
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