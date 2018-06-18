"Bacağınızı biraz çeker misiniz?"
İstanbul Modern Sinema, Japonya'dan Fransa'ya, Afganistan'dan İran'a farklı karakterler, coğrafyalar ve diller üzerinden bir araya gelen kadın filmlerinden oluşan "Bacağınızı Biraz Çeker Misiniz?" adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor.
İstanbul Modern Sinema, 21 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Japonya'dan Fransa'ya, Afganistan'dan İran'a farklı karakterler, coğrafyalar ve diller üzerinden bir araya gelen kadın filmlerinden oluşan "Bacağınızı Biraz Çeker Misiniz?" adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor.
"Bacağınızı Biraz Çeker Misiniz?" adlı seçki, Oscar'a damgasını vuran "MeToo" hareketinden 71. Cannes Film Festivali'ndeki kadın eylemine uzanan, sinema endüstrisindeki kadın hakları ve ayrımcılığının gündem olduğu bir dönemde kadın yönetmenlerin gözünden kadın mücadelesini aktarıyor.
Kadın yönetmenlerden
Programda; bu yıl senaryosundan oyunculuğuna, film eleştirmenleri tarafından övgüyle bahsedilen, çeşitli ödüllere layık görülen Pelin Esmer'in dördüncü uzun metrajı İşe Yarar Bir Şey, her filmiyle merak uyandıran, çağdaş Avrupa sinemasının özel yönetmenlerinden Claire Denis'nin orta yaşlı, sanatçı bir kadının (Juliette Binoche) "gerçek aşkı" bulma arayışını alaycı bir dille aktardığı filmi İçimdeki Güneş de yer alıyor. Naomi Kawase'nin zarif ve ince yönetmenliğiyle, görme duyusunu kaybetmekte olan bir adamla görme engelliler için filmlere sesli anlatım metni yazan bir kadının hikâyesini anlattığı Radiance ve Dee Rees'in dört dalda Oscar adayı filmi Savaştan Sonra da sinemaseverlerle buluşuyor.
Pervane de gösterimde
Yılın en çok konuşulan animasyonlarından Pervane de seçkide yer alan bir diğer film. Mükemmel bir kadın işbirliği örneği olarak tanımlanan, Deborah Ellis'in çok satan kitabından uyarlanan, Angelina Jolie'nin yapımcılığını üstlendiği, Pervane, Nora Twomey'in ilk yönetmenlik denemesi. Afganistan'da 11 yaşındaki Pervane'nin babası Taliban rejimi tarafından hapsedilince saçlarını kesip bir erkek çocuğu gibi ailesini geçindirmesini izlerken hikâye anlatmanın, aktarmanın ne kadar hayati bir rolü olabileceğini de gösteriyor.
Etkinlikte gösterilecek filmler şöyle:
AVA, 2017
İran, Kanada, Katar
Yönetmen: Sadaf Foroughi
AŞKIN GÖZÜ, 2017
Japonya, Fransa
Yönetmen: Naomi Kawase
DOKUNMA BANA, 2018
Romanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Fransa
Yönetmen: Adina Pintilie
GİZEMLİ DİL, 2017
ABD
Yönetmen: Catherine Eaton
İÇİMDEKİ GÜNEŞ, 2017
Fransa
Yönetmen: Claire Denis
İŞE YARAR BİR ŞEY, 2017
Türkiye
Yönetmen: Pelin Esmer
KARANLIK NEHİR, 2017
İngiltere
Yönetmen: Clio Barnard
PERVANE, 2017
İrlanda, Kanada, Lüksemburg
Yönetmen: Nora Twomey
SAVAŞTAN SONRA, 2017
ABD
Yönetmen: Dee Rees
UZAK EVREN, 2017
Türkiye, ABD, Hollanda
Yönetmen: Shevaun Mizrahi
WESTERN, 2017
Almanya, Bulgaristan, Avusturya
Yönetmen: Valeska Grisebach