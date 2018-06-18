18 Haziran 2018

İstanbul Modern Sinema, 21 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Japonya'dan Fransa'ya, Afganistan'dan İran'a farklı karakterler, coğrafyalar ve diller üzerinden bir araya gelen kadın filmlerinden oluşan "Bacağınızı Biraz Çeker Misiniz?" adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor.

"Bacağınızı Biraz Çeker Misiniz?" adlı seçki, Oscar'a damgasını vuran "MeToo" hareketinden 71. Cannes Film Festivali'ndeki kadın eylemine uzanan, sinema endüstrisindeki kadın hakları ve ayrımcılığının gündem olduğu bir dönemde kadın yönetmenlerin gözünden kadın mücadelesini aktarıyor.

Kadın yönetmenlerden

Programda; bu yıl senaryosundan oyunculuğuna, film eleştirmenleri tarafından övgüyle bahsedilen, çeşitli ödüllere layık görülen Pelin Esmer'in dördüncü uzun metrajı İşe Yarar Bir Şey, her filmiyle merak uyandıran, çağdaş Avrupa sinemasının özel yönetmenlerinden Claire Denis'nin orta yaşlı, sanatçı bir kadının (Juliette Binoche) "gerçek aşkı" bulma arayışını alaycı bir dille aktardığı filmi İçimdeki Güneş de yer alıyor. Naomi Kawase'nin zarif ve ince yönetmenliğiyle, görme duyusunu kaybetmekte olan bir adamla görme engelliler için filmlere sesli anlatım metni yazan bir kadının hikâyesini anlattığı Radiance ve Dee Rees'in dört dalda Oscar adayı filmi Savaştan Sonra da sinemaseverlerle buluşuyor.

Pervane de gösterimde

Yılın en çok konuşulan animasyonlarından Pervane de seçkide yer alan bir diğer film. Mükemmel bir kadın işbirliği örneği olarak tanımlanan, Deborah Ellis'in çok satan kitabından uyarlanan, Angelina Jolie'nin yapımcılığını üstlendiği, Pervane, Nora Twomey'in ilk yönetmenlik denemesi. Afganistan'da 11 yaşındaki Pervane'nin babası Taliban rejimi tarafından hapsedilince saçlarını kesip bir erkek çocuğu gibi ailesini geçindirmesini izlerken hikâye anlatmanın, aktarmanın ne kadar hayati bir rolü olabileceğini de gösteriyor.

Etkinlikte gösterilecek filmler şöyle:

AVA, 2017

İran, Kanada, Katar

Yönetmen: Sadaf Foroughi

AŞKIN GÖZÜ, 2017

Japonya, Fransa

Yönetmen: Naomi Kawase

DOKUNMA BANA, 2018

Romanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Fransa

Yönetmen: Adina Pintilie

GİZEMLİ DİL, 2017

ABD

Yönetmen: Catherine Eaton

İÇİMDEKİ GÜNEŞ, 2017

Fransa

Yönetmen: Claire Denis

İŞE YARAR BİR ŞEY, 2017

Türkiye

Yönetmen: Pelin Esmer

KARANLIK NEHİR, 2017

İngiltere

Yönetmen: Clio Barnard

PERVANE, 2017

İrlanda, Kanada, Lüksemburg

Yönetmen: Nora Twomey

SAVAŞTAN SONRA, 2017

ABD

Yönetmen: Dee Rees

UZAK EVREN, 2017

Türkiye, ABD, Hollanda

Yönetmen: Shevaun Mizrahi

WESTERN, 2017

Almanya, Bulgaristan, Avusturya

Yönetmen: Valeska Grisebach