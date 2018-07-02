"Başka bir tepeden" İstanbul

02 Temmuz 2018

2001'den bu yana sanat faaliyetlerine devam eden Elgiz Müzesi bu yıl 2000 metrekarelik açık hava alanında 10. Teras Sergisi Başka Bir Tepeden'i gerçekleştiriyor. Ekim ayı sonuna kadar sürecek İstanbul temalı bu heykel sergisine her sanatçı kendi İstanbul algısı ve imgesiyle katılıyor.

Kars, Isparta, Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi farklı şehirlerden heykeltıraşların eserlerinin yer aldığı sergi, günümüz İstanbul'una içeriden ve dışarıdan bir yorum getirmeyi hedefliyor. Her bir bakış açısı İstanbul'un apayrı bir tepesinde –Maslak'ta- Elgiz Müzesi terasında Ekim ayı sonuna kadar sergileniyor.

Sanatçılar İstanbul'un sınırları belirsiz hanelerini, yükselen gökdelenlerini, daralan kişisel alanlarını, göçmenlerini, kalabalığını, metropol rehavetini anlatıyor. Seçici kurulunda Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel ve Can Elgiz'in yer aldığı sergide pek çok şiire, şarkıya konu olmuş, bir zamanlar neredeyse dünyanın merkezi olarak nitelendirilmiş, tarihi ve dokusuyla her daim yüceltilmiş İstanbul'un yıkıcı, bireye alan dahi bırakmayan değişken yaşamı dile getirilmesi amaçlanıyor…