“Bayram geldi, hoş geldi; baklava tepsisi boş gel(me)di!
“Bayram geldi, hoş geldi; baklava tepsisi boş geldi” de çocukluğumdan beri duyduğum sözler arasında… Ne güzel ki bayramlarda tepsiler boş gelmiyor; tatlı üretimi de tüketimi de artıyor…
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