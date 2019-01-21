21 Ocak 2019

Rahmi M. Koç Müzesi, Yapı Kredi ve Organik Group sponsorluğu ile 2019 yılını yeni sergiyle karşılıyor. İtalyan fotoğrafçı ve heykeltıraş Stefano Benazzo'nun fotoğraflarından oluşan "Bellek Görevi: Gemi Enkazları" sergisi müze ziyaretçileriyle buluşuyor.

14 bin objeden oluşan koleksiyonuyla ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin önemli unsurlarına gerçek boyutta objeler, fotoğraflar, posterler ve deneyim alanlarıyla ev sahipliği yapan Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerini bu kez gemi enkazları hakkında fotografik bir araştırmaya davet ediyor.

Benazzo'nun "Bellek Görevi: Gemi Enkazları" fotoğraf sergisinde gemi enkazı fotoğraflarıyla deniz insanlarının anıları yer alıyor.

İnsanların denizle imtihanı

İnsanların denizle imtihanının, cesaretlerinin ve korkularının anılarını fotoğraflarıyla anlatan Benazzo, "Batıklar yalnız, çaresiz ölür, nadiren umursanır. Bu nedenle onlara sempati ve saygı göstermenin önemine inanıyorum. Bugün doğanın bir parçası haline gelen batıklar aynı zamanda tarih kitaplarında yer almayan deniz insanlarının artık var olamayacak anılarının birer sembolü. Sert hava ve deniz bu enkazları yok etmeden önce gelecek nesiller için fotoğrafları çekip bir bellek oluşturuyorum" diyor.

"Bellek Görevi: Gemi Enkazları" sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde 31 Mart'a kadar ziyaret edilebiliyor…