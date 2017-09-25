Beyoğlu, yine "sahaf" kokuyor…

25 Eylül 2017

Beyoğlu'nun kültür-sanat hayatına kitabın kokusunu ve renklerini katan Beyoğlu Sahaf Festivali 11. kez İstanbullular ile buluştu. Taksim Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilen festivale İstanbul ve Türkiye'nin değişik illerinden 74 sahaf katıldı. On binlerce asırlık kitabın yanı sıra,tarihe tanıklık eden dergilerin de stantlardaki yerini aldığı festival için 25 Eylül Pazartesi günü (bugün) açılış töreni düzenlenecek. Kitap okumanın önemine dikkat çekmek için bu yıl "kitabını al gel" temasıyla gerçekleştirilecek açılış töreninde, genciyle yaşlısıyla yediden yetmişe vatandaşlar hep birlikte kitap okuyacak.

Beyoğlu'nun kültür-Sanat hayatına kitabın kokusunu ve renklerini katan Beyoğlu Sahaf Festivali' başladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival için 25 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de "kitabını al gel" temasıyla gerçekleştirilecek açılış töreninde, yediden yetmişe binlerce vatandaş hep birlikte kitap okuyacak.

Festival, 2 Ekim'e kadar her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.