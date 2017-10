Biliyor musunuz?

02 Ekim 2017

Note 8 Türkiye lansmanını…

Samsung Electronics, Galaxy Note8'in Türkiye lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında Türkiye'deki Note kullanıcı sayısının dünyadaki en büyük 5. topluluğu oluşturduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, "Note kullanıcılarının markamıza olan bağlılığı bize daha büyük işler yapmamız için ilham veriyor" dedi.

Kim, "Interbrand tarafından gerçekleştirilen ‘En İyi Global Markalar' araştırmasında bir sıra daha yükselerek 6. sıraya çıktık ve marka değerimizi yüzde 9 arttırarak 55 milyar dolara ulaştık" dedi.

MezeFest'in Antalya'da gerçekleştirileceğini…

Uluslararası meze festivali MezeFest, 14 Ekim Cumartesi günü Antalya Akra'da gerçekleştirilecek.

Meze kültürünün son 10 yılda her kıtaya yayılmaya başlayan bir lezzet kategorisi haline geldiğini vurgulayan Akra Genel Müdürü Gökhan Polat, I. Uluslararası Meze Festivali MezeFest'in Doğu Akdeniz'in dünyaya kapılarını açmış en önemli şehirlerinden birisi Antalya'da hayata geçeceğini belirtti. Polat, MezeFest'in 25 lezzet durağının ustaları ve reçeteleri eşliğinde bir panayır atmosferinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Electrolux Türkiye'nin büyüme hedefini…

Electrolux Türkiye, 2018 yılında 2012 yılına kıyasla on kat büyüme hedefliyor. Electrolux'ün 2020 hedefi ise bugünkü ciro rakamını 2 katına çıkartmak. Bu kapsamda, Electrolux Türkiye'nin elektrikli süpürge kategorisindeki mevcut konumu ve hedefleri, Eylül 2017 itibariyle yürürlüğe giren enerji etiketi yönetmeliğinin ayrıntıları ve Electrolux'ün düşük "Watt" gücüyle daha iyi performans sunabilmek için yaptığı inovasyon ve Ar-Ge yatırımları paylaşıldı.

Electrolux Doğu Avrupa, Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Genel Müdürü Heinz Daxecker, Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Ülke Müdürü Mete Geç ve Electrolux Türkiye Küçük Ev Aletleri ve Ev Konforu Grubu Pazarlama Müdürü Fatih Şengül'ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ayrıca Electrolux'ün geliştirilmiş pil ömrü ve tasarım özelliklerine sahip yeni ürünleri de tanıtıldı.

"Bedava peynirin fare kapanında olduğunu…"

"Para mutluluk satın almaz, ama fakirliği de almaz" sözü ile tanınan Randy Gage, girişimcilere seslenmek için Türkiye'ye geliyor.

Gage, Mega Grup Bilişim tarafından düzenlenen Star Talk Event etkinliği kapsamında 6-8 Ekim tarihleri arasında Kuşadası'nda olacak. İnsanları daha verimli çalışma şekillerine sevk etmek için tüm dünyada motivasyon konuşmaları yapan Randy Gage, "bedava peynirin sadece fare kapanlarında olduğuna" inanıyor. Gage, Kuşadası'nda girişimcilere hızlı, tempolu, eğlenceli ve daha çok gelir elde edebilecekleri satış teknikleri eğitimi verecek.

Simit Sarayı'nın Sırbistan pazarına girdiğini…

2017 yılına yurt dışında 150 yeni mağaza hedefiyle yola çıkan Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "22 ülkede her gün 1 milyon misafirini ağırlayan Simit Sarayı; bugün, dünyanın her kültüründe, her coğrafyasında yoğun ilgi görüyor" dedi.

Sırbistan'da 8 yeni mağazanın aynı hafta içinde açıldığını ve ilk günden itibaren markanın gördüğü yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Kavukcu, "kısa zamanda yeni pazarlara da giriş yapacağız. 2017 yılı içinde hem Lübnan ve Irak pazarına da girmiş olacağız. Mevcut pazarlarımızda da yatırımlarımız sürecek" dedi.

Eataly'deki reçel yarışmasını…

"Benim Reçelim Eataly'de" yarışmasında" finale kalan 10 yarışmacı, 7 Ekim'de Eataly Tadım Festivali'ne katılarak başta Eataly'nin executive şefi Claudio Chinali olmak üzere Sahrap Soysal ve Şemsa Denizsel'in de içinde bulunduğu bir jüri karşısında reçellerini Eataly Mutfak Atölyesi'nde hazırlayacak.

Burada hazırlanan reçellerin jüri tarafından tadımıyla kazanan belirlenecek. Birinci olan yarışmacının reçeli Eataly raflarında satışa çıkacak ve reçelin sahibi Sahrap Soysal'ın televizyon programına konuk olma imkânı elde edecek.