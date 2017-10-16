Biliyor musunuz?

16 Ekim 2017

Borusan Çocuk Atölyeleri'nde yeni dönemin başladığını…

Geleceğin sanatçı adaylarının ve yaratıcı kuşakların yetiştirilmesi amacıyla 2012 yılından beri sürdürülen Borusan Contemporary çocuk atölyeleri programında yeni sezon başladı.

Yeni sezon programında çocukların maker hareketi ile tanışarak yazılım, kodlama, robot, sensör, hareket ve oyun yazma gibi pek çok konuda deneyim kazanacakları Kodlama ve Arduino atölyeleri de yer alıyor. Maker Atölyeleri ile çocuklar, son yılların en popüler konularından biri olan "maker" eğitim araçlarından bazılarını tanıyacaklar. Üretime geçmek için kodlamanın kolaylaştırıcılığını keşfederken aynı zamanda programlamada önemli bir yere sahip olan görsel programlama dillerini de öğrenecekler. Çocuk atölyeleri kapsamında her biri dört hafta sürecek bu programların yanı sıra, 4-5 ve 6-8 yaş grubu çocuklar için geçen yıl başlatılan ve sekiz hafta süren Çağdaş Sanat Laboratuvarı da devam edecek. Ayrıca bu sezonun kısa ve uzun sureli eğitim programları kapsamında Borusan Contemporary ve Doğan Egmont işbirliğiyle düzenlenen özel çocuk atölyeleri de yer alıyor.

''D&R Kitap Fuarı"nın ay sonuna kadar sürdüğünü…

D&R dünyası, her ay farklı bir konsepte ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 31 Ekim'e kadar tüm D&R mağazalarında ve www.dr.com.tr adreslerinde gerçekleşecek olan ''D&R Kitap Fuarı", kitaplarda indirimler, yazarlarla söyleşiler, imza günleri, workshoplarla dodolu bir etkinlik programı sunuyor. D&R Kitap Fuarı, Ahmet Ümit'in imza günü ile başladı. Bir yazar için en güzel duygunun kitapların ve okurların arasında olmak olduğunu dile getiren Ahmet Ümit, "Böyle bir fuarda bulunmak ayrı bir zevk. Bütün kitapçıları olduğu gibi D&R'ı da desteklememiz lâzım çünkü bu ortak bir çalışma. Türkiye'ye kültürü, edebiyatı, kitabı yaymak adına yapılan bir iş" dedi.

Şişhane'de bir kuşkonmaz dükkânı olduğunu…

Eskişehir'de üretim yapan Kuşkonmaz Vadisi'nin Mart ayından Eylül sonuna kadar taze ve yerli üretim kuşkonmaz sunan Kuşkonmaz Vadisi Dükkân'da bu lezzeti tüm yıl yaşamak isteyenlere çeşitli alternatifler sunmak hedefleniyor. Kuşkonmaz çorbasından kuşkonmaz reçeline, kuşkonmazlı makarnadan kuşkonmaz konservesine kadar lezzetler bunlar arasında yer alıyor… Dükkân'da kuşkonmazlı lezzetlerin yanı sıra kuşkonmazlı tarif kitabından soyucuya, kuşkonmaz pişirme tenceresinden parmesan rendesine kadar farklı seçenekler de yer alıyor. Dükkân'da kuşkonmaz fidesi de satılıyor.

Çayla'larda 60 çeşit çay bulunduğunu…

Çayla, farklı çay sunumları yanı sıra yöresel ürünlerin yer aldığı kahvaltıları da misafirleri ile buluşturmayı hedefliyor. Çayla mönüsünde muhlama, çökelek üstü böğürtlen reçeli, özel tereyağı, ıhlamur ve adaçayı reçeli de bulunduruluyor. Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla vermeyi amaçlayan Çayla mekânları, Karadeniz motiflerinin izlerini yansıtıyor. Çayla'larda 60 çeşit çay seçeneği yer alıyor...