Biliyor musunuz?

23 Ekim 2017

Ressam Adnan Çoker'in 90. yaş sergisini…

Türk resminin duayen sanatçılarından Adnan Çoker, 90. yaşgününü Olcayart'ta "Otoportreler" adlı sergisiyle kutladı.

Sergide, sanatçının farklı dönemlerini yansıtan 12 eseri yer alıyor. "Otoportreler", 20 Kasım'a kadar sanatseverlerce gezilebiliyor.

Dünyada 640 milyon obez olduğunu…

Dünyada 2000'li yılların başında azalma eğilimine giren küresel açlık, 10 yıllık aranın ardından tekrar tırmanmaya başladı. Açlıkla mücadele eden küresel nüfus, 2004 yılından itibaren istikrarlı olarak azalma eğilimden olurken 2014 yılından itibaren artışa geçtiği belirlendi.

Ajans Press, açlık ve obezite üzerine bir inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press'in Birleşmiş Milletler verilerinden edindiği bilgilere göre dünya nüfusunun tamamını doyurabilecek gıda mevcut olduğu halde 815 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığı belirlendi. Dünyanın bir kısmı açlıkla mücadele ederken buna karşılık 640,9 milyon yetişkin obeziteyle baş etmeye çalışıyor. Bu sayı ise dünya nüfusunun yüzde 12,8'ine tekabül ediyor.

İstanbul Modern'in Müzeler Konuşuyor etkinliğini…

İstanbul Modern'in dünyada öncü rol üstlenen müzelerin yöneticilerini Türkiye'den izleyiciler ile buluşturarak güncel müzecilik alanında yeni bir bilgi paylaşım ağı ve iletişim platformu yaratmayı hedefleyen programı "Müzeler Konuşuyor" devam ediyor.

Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle sanat kurumlarının küratörlerinin ve müze direktörlerinin davetli olduğu program kapsamında bu kez Kunsthalle Wien'in Direktörü Nicolaus Schafhausen İstanbul Modern'de izleyicilerle buluşuyor. Schafhausen "Tükenmiş ve Zamanının Ötesinde mi?" başlıklı konuşmasında, aşınma ile dönüşüm arasındaki bir toplumda sanat ve kurumların nasıl bir rol oynayabileceğine odaklanıyor.

"Türk Resminin Paris Macerası"nın Antalya'da sergilendiğini…

Antalya Kültür Sanat'ın yeni sergisi Türk resmine damga vurmuş 8 önemli ressamı bir araya getiriyor.

Elinde Işık Parçaları - Türk Resminin Paris Macerası adlı sergi, ortak noktaları, uluslararası sanat ikliminde resim yapmak amacıyla 1945-1960 yılları arasında Paris'te yaşamış olan Fikret Mualla, Abidin Dino, Avni Arbaş, Nejad Melih Devrim, Mübin Orhon, Selim Turan, Albert Bitran ve Hakkı Anlı'nın toplam 54 eserini Antalyalı sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Haldun Dostoğlu küratörlüğünde ve Pera Müzesi koordinatörlüğünde sekiz ayrı özel koleksiyondan derlenerek hazırlanan sergide yer alan eserlerin pek çoğu Antalya'da ilk defa sergileniyor. 4 Mart 2018'e kadar arasında açık kalacak olan sergi, Pazartesi hariç her gün 11.00-19.00, Perşembe günleri ise 11.00-21.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Stratejist Mosley'in İstanbul'a geleceğini…

People Make The Brand konferansında işveren markasında uzmanlığı, sektörel araştırmaları ve verdiği konferanslarla dikkat çeken dünyaca ünlü isimlerden Richard Mosley de yer alıyor.

Universum Global'in Strateji Başkan Yardımcısı olan Richard Mosley'den konferansta işe alım dünyasının ve işveren markasının geleceğini şekillendiren beş önemli trende ışık tutacak bir konuşma yapması bekleniyor. Konferansın konuşmacıları arasında Vodafone Global İşe Alım Ve İşveren Markası Başkanı Catalina Schveninger, Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, Garanti Bankası İnsan Kaynakları Koordinatörü Burak Yıldıran, Universum Stratejik Danışma Kurulu Başkanı Claudia Tattanelli, Universum Global Strateji Başkan Yardımcısı Richard Mosley yer alıyor. Garanti Bankası'nın sponsorluğu ile Dinamo Danışmanlık tarafından düzenlenen People Make The Brand Konferansı 24 Kasım'da Fairmont Quasar İstanbul'da yapılacak.

WWF Türkiye'nin 40. yıl galasını…

100'den fazla ülkede 5 milyondan fazla destekçisi ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan World Wide Fund For Nature (WWF), Türkiye'deki 40. yılını özel bir gece ile kutlamaya hazırlanıyor.

Gecede bugüne kadar yapılan çalışmaların anlatılması ve gelecekte yapılması planlanan projelerin tanıtılması amaçlanıyor. 26 Ekim akşamı gerçekleştirilecek olan bağış etkinliğine iş dünyasının ünlü isimleri, doğa koruma destekçileri ve çok sayıda gönüllünün katılması hedefleniyor. Kenan Doğulu'nun sahne alacağı gecede WWF-Türkiye'ye doğa koruma çalışmaları için kaynak oluşturulması amaçlanıyor.