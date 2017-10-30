Biliyor musunuz?

30 Ekim 2017

Gülsin Onay ile Orkestra Akademik Başkent'in ENKA'da sahne alacağını…

29. Yıl ENKA Müzik Buluşmaları kapsamında 31 Ekim akşamı piyanist Gülsin Onay ile şef Ertuğ Korkmaz yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent, ENKA sahnesine konuk oluyor. Konser, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

2018'in Troya Yılı olduğunu…

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde başlatılan ve Başbakanlığın onayıyla kabul edilen 2018 Troya Yılı'nın tanıtım etkinlikleri TÜRSAB desteğiyle yapılacak.

31 Ekim Salı Günü, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılında, 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesi vesilesi ile 2018 Troya Yılı Tanıtım Etkinliği gerçekleştirilecek. TÜRSAB Genel Merkez Konferans salonundaki etkinliğe; TÜRSAB Kültür ve İncoming Komitesi başkan ve üyelerinin yanı sıra seyahat acentaları katılabilecek.

d.ream Akademi'nin atölyesini…

d.ream Akademi'nin 7-28 Kasım tarihleri arasında düzenlediği haftada bir gün olmak üzere toplam dört gün sürecek olan "Mutfakta Kamp" programında katılımcılar, mutfağın temel kuralları hakkında bilgi sahibi olurken şef Fehmi Samancı ile mönüdeki yemekleri hazırlayacaklar.

"Mutfakta Kamp" programı; bıçaklar ve kesme teknikleri, tavada ve ızgarada pişirme yöntemlerinin yanı sıra taze makarna yapımı gibi uygulamaları da bir arada sunacak.

Harry Potter" filminin Zorlu PSM'de canlı orkestra ile izleneceğini…

"Harry Potter" serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı, "Movies in Concert" serisi kapsamında 3-4 Kasım'da Zorlu PSM Ana Tiyatro'da, canlı orkestra ile izleyicisinin karşısına çıkacak!

"Harry Potter ve Felsefe Taşı"nın John Williams imzalı, ödüllü müziklerinin Orkestra İstanbul tarafından canlı icra edileceği etkinliğin yanı sıra gerçekleşecek "Harry Potter Olmak: Yaratıcı Yazarlık ve Kitap Tasarım Atölyesi", "Harry Potter ve Felsefe Taşı Yaratıcı Okuma Atölyesi" ve "Harry Potter'ın Edebiyattaki ve Mitolojideki Akrabaları" konulu ilginç söyleşi ile Harry Potter'ın dünyası Zorlu PSM'ye konuk olacak.

THY Skylife Fotoğraf Yarışması'nı…

Türk Hava Yolları, dünyanın çocuklarını 2. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'na konu edecek. İkincisi düzenlenen Skylife Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki teması, "Şehir ve Çocuk" olarak belirlendi.

Tüm dünyadan katılımcılara açık olan yarışmaya başvurular 1 Kasım tarihine kadar devam edecek, yarışmayı kazananlar 9 Aralık tarihindeki ödül töreninde açıklanacak. İstanbul'da düzenlenecek ilk serginin dereceye giren ve sergileme ödülü kazanan fotoğrafları, dünyanın birçok şehrinde sanatseverlerle buluşacak.