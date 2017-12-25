Biliyor musunuz?

25 Aralık 2017

Eskişehir'de 22 yıldır Çin yemekleri yapan bir restoran olduğunu…

22 yıl önce rahmetli Gülay Kanatlı tarafından kurulan Chinatown Eskişehir'de hizmet vermeyi sürdürüyor…

Gülay Kanatlı anısına çocukları Gülden Kanatlı Derbil, Firuzhan Kanatlı ve Aydan Kanatlı tarafından mekân olarak da mönü olarak da yenilenen Chinatown'da 60 Çin yemeği ve 40 çeşit sushi yer alıyor. Universal Gıda Şirketi işletmesi olan Chinatown'da Çin mutfağı danışmanının yanı sıra Uzakdoğulu 2 mutfak şefi, 12 servis elemanı ve yardımcıları hizmet veriyor. Çin devletinin resmi yayın organı olarak 5 yıldır ülkemizde de yaynlanan "China Today Türkiye" dergisi de Aralık sayısında Chinatown'a 2 sayfa yer verdi.

Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri'nin fado akşamı ile sona ereceğini…

Aralık ayı boyunca dört ayrı coğrafyanın müzisyenlerini ve yerel müziklerini bir araya getiren Akbank Sanat Dünya Müziği Günleri, 27 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek fado akşamı ile sona eriyor.

"Portekiz'den Bir Fado Akşamı" isimli konser, vokalde Tânia Oleiro, gitarda Bernardo Couto ve violada Tânia Pedro Pinhal'dan oluşan Tânia Oleiro Trio tarafından gerçekleştirilecek…

1. Ulusal Apiterapi Kongresi'ni…

Arıların ürettiği bal, polen, arı sütü, propolis gibi ürünlerin koruyucu ve iyileştirici tedavi yöntemi olarak kullanılması anlamına gelen apiterapinin Türkiye'de yaygınlaşması amacıyla Balparmak ana sponsorluğuyla düzenlenen 1. Ulusal Apiterapi Kongresi, Türkiye ve dünyadan 150 uzmanı İstanbul'da buluşturdu.

Migros'un MAP ambalajlı balık satışına başladığını…

Migros, somon, çipura, levrek, hamsi, tekir, palamut, lüfer, istavrit satışını balık tezgâhı bulunmayan mağazalarında da gerçekleştirmek için Leröy Türkiye ile işbirliği yaparak denizden çıktığı gün temizlenen ve hijyenik koşullarda taze olarak MAP ambalajlanan balıklar pişirmeye hazır şekilde Migros mağazalarında satışa sundu. MAP ambalaj teknolojisi, ürünlerin raf ömrünü yüzde 400'e kadar uzatıyor, bozulmalara karşı gıdaları katkı maddesi eklemeden koruma altına alıyor.