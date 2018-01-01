Biliyor musunuz?

01 Ocak 2018

GaleriDeniz'in Gl'onze sergisi ile sanatseverlere merhaba dediğini…

DenizBank, Deniz Kule çatısı altında bulunan GaleriDeniz'de, kendi koleksiyonlarından sonra ilk kez Gl'onze sergisiyle sanatçı ve sanatseverleri konuk etti.

Glass'ın GL'si ile Bronze'un ONZE'sinin bir araya gelmesinden oluşan, sanatçılar Ayşen Savcı ve Ayşın İşeri'nin birlikte hazırladıkları sergide 100'den fazla iş sergileniyor. Gecede açılış konuşması yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 20 yıldır kültür ve sanatın tüm dallarına destek olmayı sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ve attıkları her yeni adımda bu misyonu ileri taşıma gayretinde olduklarını söyledi.

Arkas Koleksiyonu'ndan Su Manzaraları sergisinin uzatıldığını…

Arkas Sanat Merkezi'ndeki Arkas Koleksiyonu'ndan derlenen "Su Manzaraları" seçkisi sergisinin süresi, 25 Şubat'a kadar uzatıldı… Sergide bulunan 19. yüzyılın ilk yarısından 20. yüzyılın ikinci yarısına uzanan sürece tarihlenen 88 yapıt, Eugene Bodin'den Jean-Baptiste Camille Corot'ya, Maurice de Vlaminck'ten Francis Picabia'ya, Henri Lebasque'dan Hippolyte Camille Delpy'e dek 70 sanatçının imzasını taşıyor. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi'yle yaşanan sosyo-ekonomik dönüşümlerin sanatta yarattığı kırılmayı ve başta romantizm olmak üzere ön ayak olduğu yeni akımları manzara resmi üzerinden izleme olanağını sunan sergi; Avrupa coğrafyasını da gözler önüne seriyor.

Anavarza Bal'ın Tat Kurulu'nu…

Anavarza Bal, bünyesinde Tat Kurulu Departmanı oluşturdu. Departman, arıcılardan gelen tüm ürünleri numune aşamasından başlamak üzere üretim öncesi ve harmanlama sonrası fiziksel ve kimyasal tüm güvenilirlik analizleri dışında tek tek lezzet testine tabii tutuyor. Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen "Türkiye'de 500'e yakın ballı endemik bitki türü var. Türkiye'de arıcılık bu özelliği katma değere dönüştürerek dünyada rekabet edebilir. Anavarza Bal olarak tesisimizin bulunduğu Adana Kozan'da en çok çeşit balı bir araya getirebiliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda dünyada örneği olmayan bir departman kurduk. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden duyusal analiz eğitimi alarak damakları ileri derecede tatları ayırt edebilen uzmanlardan oluşan ve Tat Kurulu adını verdiğimiz bu departman, kovanlardan sofraya gelene kadar geçen her aşamada ürünlerin lezzet kontrolünü yapacak" dedi.

Bollywood dünyasınının Zorlu PSM'ye taşınacağını…

Taj Express, Zorlu PSM'de Bollywood'un kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Shruti Merchant'ın üstlendiği prodüksiyonun koreografisi Vaibhavi'nin. Şova, Slumdog Millionaire'in müzikleriyle tanınan Akademi Ödüllü besteci A. R. Rahman'ın eserlerinin yanı sıra, Bollywood'un bestecileri Salim & Sulaiman Merchant ve Monty Sharma'nın da parçaları eşlik ediyor. Güzel aktris Kareena ve sokak kahramanı Arjun'un hikâyesi etrafında şekillenen müzikalde Kareena, dans, şiir ve meditasyonun özünün yanı sıra gerçek sevgiyi de yeniden keşfetmek için Bollywood'u arkasında bırakıp Taj Express'e binerek sihirli bir yolculuğa çıkıyor. Taj Express, 23-28 Ocak tarihleri arasında Zorlu PSM'de sahnelenecek…

İBB'nin İskelede Klasik Kahve Konserleri'ni…

"Klasik Sabahlar Kahve Konserleri" başlıklı bir konser dizisi ile "kitap-kafe" konseptini müzikle süsleyen İBB Kültür A. Ş., Kadıköy'deki Şehir Hatları Eminönü-Karaköy İskelesi'nin ikinci katında yer alan İstanbul Kitapçısı'nda gerçekleştirdiği klasik müzik konserleri ile kış aylarının soğuk günlerinde İstanbulluların içini ısıtmayı hedefliyor. Konserler, her Pazar sabahı saat 11:30'da başlıyor ve yaklaşık 45 dakika sürüyor. İstanbul'da eğitim veren konservatuar öğrencilerinin oluşturduğu mini topluluklar, klasik Batı müziğinin ve klasik Türk müziğinin eserlerini icra ederken dinleyiciler, bir yandan gelecek vaat eden genç müzisyenlerin seslendirdiği eserleri dinliyor, diğer yandan da tarihi yarımada manzarası eşliğinde kahvelerini yudumlayabiliyor. Konserler, ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşuyor.