Biliyor musunuz?

15 Ocak 2018

Four Seasons Sultanahmet'in "Altın Oteller Listesi"nde yer aldığını…

Four Seasons Hotel Sultanahmet, seyahat dergisi Condé Nast Traveller'ın editörlerinin dünyada en beğendiği "Altın Oteller Listesi"ndeki yer aldı. Bu yılın Altın Listesi, altı kıtadan 54 ülkeyi kapsıyor.

Four Seasons Hotels Istanbul'un Genel Müdürü Tarek Mourad, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Sultanahmet'in büyüleyici atmosferinde peri masalı tadında bir deneyim sunmak üzere çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 21 yıldır misafirlerimizle buluşturduğumuz incelikli ve lüks servislerimizle böylesine özel listelerde yer almaktan kendim ve çalışma arkadaşlarım adına gurur duyuyorum."

Bosch'un otomobildeki sesli asistanını…

Bosch'un sesli asistan teknolojisi, sürücülerin dikkatinin dağılmasını önleyerek asıl görevlerine odaklanabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dirk Hoheisel konuyla ilgili olarak "Sürücüler modern bir araca bindiklerinde bazen kendilerini uçak pilotu gibi hissedebiliyorlar – tuşlar, ekranlar, karmaşık bir navigasyon menüsü ve altında bin tane alt-menü. Bosch, kokpitteki tuş karmaşasına bir son veriyor. Bunun yerine sesli asistanı yolcu konumuna getiriyoruz." dedi. Sürücü ilk bindiğinde "Casey" adına tepki veren asistan sürüşü daha güvenli ve rahat hale getirmeyi amaçlıyor. Sürücü asistana seçtiği bir ismi verdiğinde otomobildeki konuşma daha da kişisel bir hal alıyor. Bosch ses tanıma sistemi toplam 44 kadın ve 9 erkek sesiyle 30 farklı dili anlıyor ve konuşuyor. Sürücü "Hey, Casey" diyerek veya verilen yeni ismi kullanarak asistanı aktive ediyor. Her yeni diyaloğu da yalnızca doğruca asistana seslenerek başlatıyor; konuşmaya başlamadan önce bir bip beklenmesine gerek kalmıyor.

Brook Brothers'ın 200. yaşını kutladığını…

Brooks Brothers 200. yaşını Pitti Uomo'da defileler ve sergi ile kutladı… Brooks Brothers Başkan ve CEO'su Claudio Del Vecchio markanın 200. yıl etkinliğinin Pitti Uomo'da gerçekleştirilmesi ile ilgili şunları söyledi: "Yıldönümümüz, moda endüstrisinde önemli ve tarihi bir kilometre taşına işaret ediyor. Eski olduğumuz için iyi değiliz, iyi olduğumuz için eskiyiz. 200'üncü yılımızı da gelenek ve inovasyonun harmanlandığı önemli bir an olarak görüyoruz. Pitti Uomo erkek giyim sektörü için önemli bir global platform ve Brooks Brothers olarak kutlamalarımız kapsamında moda şovumuzla burada yer almaktan çok mutluyuz."

EMITT Fuarı'nın 25 Ocak'ta başlayacağını…

EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bu yıl 22'inci kez kapılarını açacak… EMITT'e 108 ülkeden 4 bin 500 davetli tur operatörü başvuru yaptı. EMITT yetkilileri, 650 davetli tur operatörünün başvurusunu onaylayarak fuar katılımcılarına özel olarak oluşturulan randevu sistemine dahil etti. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek EMITT'e bu sene 50 bin ziyaretçi bekleniyor. 25-28 Ocak 2018 tarihlerinde açık olan EMITT, ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatil tüketicilerine yönelik olacak.

Melis'in soslarını…

Turşu çeşitlerini sofralarla buluşturan Melis, çeşitli hazır sos üretimini sürdürüyor. Kahvaltı sosu acuka, acı ve aromatik tadıyla köfte çeşitlerinin garnitürü köfte soslar (sambal oelek), Boşnak mutfağının sevilen sosu ajvar, kızartma ve ızgara lezzetlerin tamamlayıcı sosu paprika, Melis'in raflarda satışa sunduğu soslar arasında yer alıyor…

İstanbul'daki kışlık lunaparkı…

İstanbul Winter Dream, kışlık lunapark olarak 18 Ocak'tan itibaren Seyrantepe Vadi İstanbul'da hizmet vermeye başlıyor. Açık havada buz pateni ve kızak rampası, atlıkarınca, kamikaze, çarpışan arabalar, flying wings, crazy dance, trombolin gibi lunapark klasiği eğlencelerin de aralarında bulunduğu etkinlikler, 18 Ocak - 25 Şubat tarihleri arasında 6 bin metrekarelik alana kurulacak Winter Dream'de yer alıyor.

Zorlu PSM'deki Einaudi konserini…

Günümüzün önemli piyanistlerinden ve bestecilerinden biri olan Ludovico Einaudi; klasik, rock ve elektronik müziği harmanlayan yorumuyla 6 Şubat akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne konuk olacak. Eski ve yeni arasındaki ilişkiyi değiştiren müzisyen, dört sene sonra ilk performansıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak…