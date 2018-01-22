Biliyor musunuz?

22 Ocak 2018



Sabancı Vakfı'nın Kısa Film Yarışması'nda ödüllerin sahiplerini bulduğunu…

Sabancı Vakfı'nın "Çocuk İşçiler" temasıyla düzenlediği Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. "Kısa Film Uzun Etki" ismiyle düzenlenen ve sanatın etki gücünden yararlanarak toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık yaratma hedefiyle hayata geçirilen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, açılış konuşmasında "çocukların yeri henüz tarla ya da atölye değil. Bu çocukların yeri önce okul. Eğitim her çocuğun öncelikli insan hakkı" dedi.

"Nilüfer" filmiyle birinci olan Tolga Özdemir'e ödülünü Güler Sabancı takdim ederken "Çizgiler Arasında" filmiyle ikinci olan Şeref Akçay'a ödülünü Zerrin Koyunsağan ve "Mij" filmiyle üçüncü olan Mehmet İsmail Çeçen ve Ramazan Akkuş'a ödülünü yönetmen Danis Tanovic verdi.

"Sabri Ülker Bilim Ödülü 2018" yarışmasına başvuruların başladığını…

Toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam alanında güncel, güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşması için çalışmalar yürüten Sabri Ülker Vakfı, 2014'dan bu yana Sabri Ülker Bilim Ödülü yarışmasını düzenliyor. Akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç bilim insanları teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle hayata geçirilen Sabri Ülker Bilim Ödülü için bu yılki başvurular kabul edilmeye başlandı. Beşinci kez gerçekleştirilen "Sabri Ülker Bilim Ödülü" yarışmasının teması "Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı" olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi 15 Mart 2018 olan ve genç bilim insanlarını teşvik etme hedefiyle katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği "Sabri Ülker Bilim Ödülü" yarışmasına, tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvuru yapılabiliyor. Uluslararası bilim insanlarının jürisi olduğu yarışmanın kazananı 29 Mayıs 2018 tarihinde Harvard Üniversitesi'nde düzenlenecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle açıklanacak. Kazanan bilimsel proje 100 bin TL ile ödüllendirilecek.

Müzeyyen müzikalini…

Müzeyyen Senar'ın iz bırakan şarkıları, Şevval Sam'ın yorumu ile sahneye taşınıyor. 84 yıllık sanat hayatına pek çok eser sığdıran sanatçının hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı gösterinin metni, Figen Şakacı'nın; rejisi ise Engin Alkan'ın imzasını taşıyor. İlk etkinliği sanatçının ölüm yıldönümü olan 8 Şubat'ta Uniq'de yapılacak olan "Müzeyyen" projesinde Şevval Sam'a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış olan müzisyenler eşlik edecek ve müzik direktörlüğünü Fahrettin Yarkın üstlenecek.



"Üreticiden Tüketiciye Bal ve Arı Ürünleri İstanbul Günleri"ni…

Türkiye'nin dört bir yanından gelen bal üreticileri, Harbiye Askeri Müze'de buluştu. Trakya'nın ayçiçek, Karadeniz'in kestane, Doğu Anadolu'nun kekik, Ege'nin narenciye balı gibi dünyaca ünlü ballar "Üreticiden Tüketiciye Bal ve Arı Ürünleri İstanbul Günleri"nde yer aldı…

Özsüt'ün salep ve sıcak çikolatasını…

Özsüt'ten yapılan açıklamaya göre Özsüt salebi, hazır toz veya aromadan değil, aslına uygun olarak orkide yumrularından elde ediliyor. Öğütülüp toz haline getirilen salep, günlük çiftlik sütüyle karıştırıldıktan sonra tarçınla birlikte servis ediliyor. Yine aynı açıklamaya göre çubuklu bitter çikolatayla yapılan, herhangi bir koruyucu katkı maddesi içermeyen sıcak çikolata ise Özsüt misafirlerinin gözleri önünde taze sütten hazırlanıyor…

"Leonardo" sergisinde ziyaretçi sayısının 25 bini geçtiğini…

"Leonardo Da Vinci Expo: Dahi İstanbul'da" sergisini bir ayda 25 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Sergi, Da Vinci'nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan, dünyamızı değiştiren 100 makine icadıyla birlikte orijinal el yazmalarının kopyaları ve tablolarının röprodüksiyonlarının da dahil olduğu 200'den fazla eserden oluşuyor. Aynı dönemin önemli sanatçılarına ait orijinal gravürlerin de yer aldığı serginin küratörlüğünü Jean-Christophe Hubert; teknik direktörlüğünü ise Vincent Damseaux yapıyor.