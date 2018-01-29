Biliyor musunuz?

29 Ocak 2018

YEDY derecelendirme kitabının çıktığını…

2014 yılında ilk adımı atılan YEDY Gastronomik Derecelendirme Sistemi'nin 2017 yılı sonuçlarının yer aldığı YEDY Derecelendirme Kitabı yayınlandı. Kitap için kimliklerini gizli tutmayı kabul etmiş, gastronomi konusunda bilgisi, merakı ve tecrübesi olan her bölgeden toplam 100'ün üzerinde müfettiş değerlendirme yaptı. Tüm Türkiye ve KKTC'yi kapsayan değerlendirmelerde toplam 30 işletmeye yıldız verildi.

"1 yıldız" işletmenin olduğu il ya da ilçede tercih edilmesi önerilen mekânları, "2 yıldız" işletmenin bulunduğu il ya da ilçenin yakınlarında iken yol değiştirmeye değecek mekanları, "3 yıldız" ise sadece o işletmede yemek deneyimi yaşamak için o şehre gidilebilecek mekanları belirtiyor. Yıldız almaya hak kazanmasa da sıra dışı, başarılı bulunan ve tavsiye edilen 500'ün üzerinden işletme ise "Lezzet Noktası" kategorisinde değerlendirildi.

30. Yıl Enka Kültür Sanat Müzik Buluşmaları'nın Şubat programını…

ENKA Kültür Sanat, 30. Yıl Tiyatro Buluşmaları'na 30 Ocak Salı akşamı Martı ile merhaba diyecek. Eser, Pürtelaş Tiyatro'nun modern yorumuyla seyirciyle buluşacak ve Tilbe Saran, Fırat Tanış, Gonca Vuslateri, Boran Kuzum, Kayhan Açıkgöz, Şerif Erol, Serdar Orçin, Sevil Akı, Yasin Bardakçı, Cem Cücenoğlu ve Ecem Uzun'dan oluşan bir kadro ile sahne alacak.

Programın ikinci konuğu 31 Ocak'ta sahnelenecek "Aşk Halleri" olacak. Zuhal Olcay ile Burak Sergen'i aynı sahnede buluşturan oyun, Işıl Kasapoğlu'nun rejisiyle ilk kez Türkçe olarak sahnelenecek.

Samuel Beckett'in eseri Godot'yu Beklerken, Şahika Tekand'ın yönetmenliği ve Onur Berk Arslanoğlu, Cem Bender, Sedat Kalkavan, Nazlı Deniz Korkmaz, Nilgün Kurtar, Mehmet Okuroğlu ve Yiğit Özşener'in oyunculuklarıyla2 Şubat Cuma akşamı ENKA sahnesinde olacak.

ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda saat 20.30'da gerçekleştirilecek Şubat ayı diğer etkinlikleri ise şöyle:

06 Şubat 2018 Salı, Ankara Sanat Tiyatrosu, Bir Valize Ne Sığar ki?; 12 Şubat 2018 Pazartesi, Altıdan Sonra Tiyatro & D22, Hayvan Çiftliği; 17 Şubat 2018 Cumartesi, Barış için Müzik Orkestrası & The Nucleo Project; 27 Şubat 2018 Salı, Şafakta Buluş Benimle – DOT…

Jamaica'dan gelen kahveyi…

Starbucks, Jamaica Blue Mountain®'ı kısa bir süre için Türkiye'deki kahve severlerin beğenisine sunuyor. Jamaica Blue Mountain®, 1700'lü yıllardan bu yana kahve yetiştirilen Jamaika'da sadece Blue Mountain adı verilen yüksek tepelerde, oldukça zorlu bir süreçle üretiliyor. Bölgesindeki standart kahvelere oranla yaklaşık 10 katı fiyatla alıcı bulan Jamaica Blue Mountain®, dünyadaki en pahalı kahveler arasında yer alıyor. Starbucks tarafından Türkiye'ye getirilen kahvenin dünyada yüzde 80'inin Japonlar tarafından tüketildiği biliniyor.

Blue Man Group'un İstanbul'a geleceğini…

İsmini, ekibin bizzat yarattığı mavi karakterden alan Blue Man Group, Zorlu PSM ve BKM işbirliğiyle İstanbul'da olacak. Müzik, teknoloji, sanat ve komediyi buluşturan şov, 13-25 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM'de sahnelenecek. Aralıksız 90 dakika süren şovda Blue Man Group, tek bir şovu için 800 ezilmiş muz, 240 marshmallow, 96 parça beyaz çikolata, 60 ton ekipman, 50 galon boya, 27 kep, 167 metre PVC boru tesisatı ve 9 kutu özel mavi boya kullanılırken sahnede 12 ekip üyesi mavi adamlara eşlik ediyor.