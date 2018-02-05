Biliyor musunuz?

05 Şubat 2018

İş Sanat'taki Anadolu ezgilerine Batı yorumu projesini…

İş Sanat'taki Mevlânâ'dan Anadolu Ozanları'na etkinliği, zengin halk müziği geleneğimizden örneklere yepyeni bir yorum getirmeyi hedefliyor. Piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği projede bağlama sanatçısı Erdal Erzincan; Zara; kadın neyzen Burcu Karadağ aynı sahneyi paylaşacaklar.

Avusturyalı şef Martin Kerschbaum'un batonu altındaki Vienna Classical Players'ın türkülere tat katacağı gecede tiyatro sanatçısı Okan Yalabık da Mesnevi'den pasajlar okuyacak. Tuluğ Tırpan'ın Mevlana Senfonik Şiir adlı bestesini de seslendireceği gecede Su Güneş Mıhladız da semayı modern dansla birleştirdiği performansıyla yer alacak. Etkinlik, 6 Şubat 2018, Salı akşamı saat 20.30'da gerçekleştirilecek…

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın bu ayki etkinliklerini …

Yapı Kredi Kültür Sanat, Galatasaray Meydanı'ndaki yenilenen binasında etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Gülten Akın, doğumunun 85. yıldönümünde, 12 Şubat Pazartesi günü saat 18:30'da Özge Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan bir söyleşiyle anılıyor.

Küratörlüğünü Sevengül Sönmez'in yaptığı "Şehirlere Alışamadı - Sabahattin Ali'nin Şehirleri" sergisi, 14 Şubat – 27 Nisan tarihleri arasında… YKY Beyoğlu Kitabevi'ndeki Oda, bu ay İnan Çetin'i ağırlıyor. Yazar, 16 Şubat Cuma günü saat 17.00'da gerçekleşecek olan bu söyleşide kitabı "Kureyş'in Kurtları"na odaklanacak. Müziği ve edebiyatı bir araya getiren Harf'ten ve Nota'dan dizisi Sabahattin Ali'nin sevdiği, andığı besteler, besteciler, güfte yazarları, makamlarla tanıştırıyor. Etkinlik, 17 Şubat'ta… Loca ise 21 Şubat Çarşamba günü saat 19:30'da ise Viyanalı genç çellist Lukas Lauermann'ı ağırlıyor.

Pernigotti çikolatalarının yeni serisini…

155 yılı aşkın geçmişi ile İtalya'nın tarihi çikolata markalarından Pernigotti'nin yeni Passioni serisi raflarda… Çikolatada kakao ve fındıktan gelen doğal yağ, doğal vanilya aroması kullanıyor. Koruyucu ve renklendirici yer almıyor. Fındıklı çeşidinde Ordu'nun fındığı, Antep Fıstıklı çeşidinde Gaziantep'in boz fıstığı bulunuyor…

!f İstanbul'dan Ara Güler ve Jan Švankmajer sürprizini…

İş Bankası Maximum Kart'ın ana partnerliğinde 15 Şubat'ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin programına son anda dahil olan iki film, özellikle sinefiller ve sanat tutkunlarını hedef alıyor… Ara Güler'in yönettiği tek film de olan ve çok az kişinin izleme şansına eriştiği "Kahramanın Sonu" Güler'in ve Yeşim Ustaoğlu'nun sunumuyla gösterilirken; gerçeküstücü yönetmen Jan Švankmajer'in 8 yıl aradan sonra çektiği ilk film de olan "Insect / Böcek", Türkiye'de ilk kez !f İstanbul'da seyirciyle buluşacak!

Shangri - La Bosphorus "Köpek Yılı" kutlamasını…

Ay takvimine göre her yıla 12 hayvandan birinin isminin verildiği Çin Yeni Yılı'nda 2018 senesi "Köpek Yılı"na denk geliyor. Shangri-La Bosphorus, Istanbul'da "Köpek Yılı"nı ritüeller ve Executive Şef Lu Cheng ile ekibinin hazırladığı yemekler eşliğinde kutluyor. Çin Yeni Yılı set mönüsünde meyve, sebze çeşitleri ve tahin sosla hazırlanan sashimi tabağı "lo hei" somon, kordiceps mantarlı salyangoz çorbası, buharda pişirilmiş sarımsak soslu jumbo karidesler, sichuan sosu ile tavada kızartılmış dana kuşbaşı, mantar ve zencefil eşliğinde buharda pişirilmiş levrek, wokta pişirilmiş karides ve tavuk dolgulu tofu, tavada hafifçe sote edilmiş sarımsak soslu brokoli, buharda pişirilmiş etli çin mantısı, kadayıfa sarılı kızartılmış muhallebi ve vanilyalı dondurma gibi seçenekler yer alıyor. Çin Yeni Yılı mönüsü etkinliği, 23 Şubat'a kadar sürüyor…