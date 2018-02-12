Biliyor musunuz?

12 Şubat 2018



Mutfak Dostları Derneği'nin yeni yönetim kurulunu…

Mutfak Dostları Derneği, yeni yönetim kurulunu ve başkanını seçti. 2014 yılından beri 3 dönem arka arkaya başkan seçilen Zeynep Kakınç, 2018-2020 döneminde de görevini sürdürecek.

Ülkemizin özgün lezzetlerini ve yöresel üreticileri desteklemek adına bir lezzet envanteri oluşturulması konusunda çalışmalara imza atan ve uluslararası projelerle de adını duyuran Mutfak Dostları Derneği'nin yeni yönetim kurulundaki diğer görevlerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Başkan Yardımcıları Osman Serim, Nedim Atilla, Genel Sekreter Esin Sungur, Sayman Başar Eryöner, Üyeler Alparslan Baloğlu, Ebru Erke, Oya Emerk ve Yakup Şensoy.

Balparmak'ın "apitera" serisini…

Balparmak, Apitera Serisi'nin yeni üyelerini tanıttı. ApiteraZen'in ardından ApiteraUp ve ApiteraMind ile büyüyen seri, Balparmak Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirildi. İçeriğinde zencefil, tarçın, zerdeçal, kımızı ginseng, guarana, ginkgo biloba gibi bitkilerin yanı sıra bal ve arıların salgısı propolis bulunan Balparmak Apitera Serisi'ni, Balparmak Pazarlama Direktörü Dr. Pınar Nokay, Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı ve oyuncu, aromaterapist Ayşe Tolga anlattı.

BEE'O'nun arı polenini…

Sözleşmeli arıcılık modelini sürdürerek üretim yapan BEE'O'nun Arı Poleni raflarda yerini aldı. BEE'O Polen'in yetişkinler için günde 2 tatlı kaşığı, çocuklar için bir tatlı kaşığı tüketilmesi tavsiye ediliyor. BEE'O Polen, doğrudan çiğnenerek ya da su, süt, meyve suyu veya yoğurt ile karıştırılarak tüketilebiliyor.

Lacivert'teki dülger balığı ve pirpirim otu mönüsünü…

Executive Şefi Hüseyin Ceylan'ın hazırladığı dülger balığı kızartma yöntemiyle pişirilerek Lacivert'te servis ediliyor. Dülger balığı, misafirlerin talebine göre farklı pişirme teknikleriyle de hazırlanabiliyor. Lacivert'te ay içinde servis edilen bir diğer mevsimsel lezzet de pirpirim otu. Yabani semizotu olarak da bilinen pirpirim otu, mayhoş tadı sayesinde balık yemekleriyle uyum sağlıyor. Pirpirim otu zeytinyağı ve limonlu sosla hazırlanıp dülger balığının yanında misafirlere sunuluyor.

Yenilenen Danfoss Müzesi'ni…

Danfoss'un Nordborg'daki merkezinin yanında bulunan Danfoss'un kurucusu Mads Clausen'in çocukluğunun geçtiği ev, müzeye dönüştürülüyor. Müzede, Mads Clausen'in evindeki yemek odasına damlayan bir kova su içinde ilk genleşme valfini test ettiği yer ve fikirlerini ailesine anlattığı masa gibi örnekler sergilenecek. Müzenin bakımı, 60 binden fazla siyah beyaz fotoğrafın, 100 bin negatifin ve 40 bin eski fotoğrafın cam levhalarda saklandığı Danfoss Tarihi Arşivleri'nin himayelerinde yapılıyor. Bitten & Mads Clausen Vakfı Başkanı Peter Mads Clausen, "Olağanüstü bir tarihimiz var; onu koruyoruz ve göstermek istiyoruz." diyor.

Müjde Ar söyleşisini…

İş Bankası Maximum Kart'ın 6. kez ana partnerliğinde gerçekleşecek ve 15 Şubat'ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin "Hayat Var!" temalı programında Müjde Ar ile Tuğrul Eryılmaz'ın buluşacağı "Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar" adlı sohbet yer alacak. Sohbette, Ar ona "Hayat Var!" dedirten olayları, insanları, filmleri izleyenlerle paylaşacak. Katılımın sınırlı olacağı "Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar" için başvurular ise ifistanbul.com'dan yapılacak ve etkinlik 20 Şubat Salı günü saat 19:00'da Babylon'da gerçekleştirilecek.

Seiko'nun yeni modellerini…

Gece dalışından ilham alarak tasarlanan Seiko Prospex'in siyah konseptinde üç yeni model, saat severlerle buluşüu. Siyah sert kaplamaya sahip yeni Seiko Prospex "Black Series" modeller, gece karanlıkta denizlerin derinliğini yansıtmayı hedefleyen bir dizayna sahip. Parlak turuncu dakika ibresi ve lumibrite indeksler sayesinde gece dalışında bile kolay okunabilirlik amaçlanıyor.