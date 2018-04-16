Biliyor musunuz?

16 Nisan 2018

Trakya'nın Ankara yolculuğunu!..

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın tarihi, turizmi, sosyal ve kültürel faaliyetleri Ankara'da da yaşanacak. Bölgenin ilk tanıtım günleri, 19 – 22 Nisan 2018 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Trakya Kalkınma Ajansı, Trakyalılar Vakfı ve Ruan Fuarcılık birlikteliğiyle yapılacak "1. Trakya Tanıtım Günleri"nde Bocuk Gecesi, Kakava Şenlikleri, Roman Halk Dansları, Kırkpınar Güreşleri'nin canlandırılacağı etkinliklerde Edirnekâri sanatı eserleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Edirne'deki en eski meslek ve zanaatlardan birisi olan süpürgecilik ve yörenin el emeği sabunları ile Tekirdağ köftesi, Edirne ciğeri, peynir helvası, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, Trakya peynirleri ile sucukları, satır et, coğrafi işaretli hardaliye, süt ve süt ürünleri gibi bölgenin birçok yöresel lezzeti de Ankara'ya taşınacak.

Da Mario'daki Kuzey İtalya lezzetlerini…

Da Mario, İtalya'nın farklı bölgelerinin kendine has yemeklerini sunmaya devam ediyor. "Sapori Del Trentino Alto Adige" adı ile sunulmaya başlayan Kuzey İtalya lezzetleri arasında "yumurtalı hardal soslu kuşkonmaz", porçini mantar, patates, ısırgan otu ve ceviz ile "karabuğday tagliatelle" yer alıyor. Bölgesel mönüde tatlı olaraksa tahinli dondurma ile servis edilen "elmalı strudel" bulunuyor.

Şef Yalçınkaya'nın yöresel ürünlere modern rötuşlarını…

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in terasında hizmet veren "Ouzo Roof Restaurant"da Ege, Mezopotamya ve Anadolu'nun özgün lezzetleri, Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından yeniden yorumlandı. 6 ay süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda yenilenen mönüde başlangıçlarda zencefil, ay çekirdeği, süt köpüğü ile tatlandırılmış bal kabağı çorbası, asma yaprağına sarılmış dil peyniri ve pastırma çam fıstığı ile tatlandırılmış, karamelize şeker ile tütsülenmiş Isparta-Budur tarafı keçi peyniri, denizden üçleme, mevsimine uygun 8 çeşit meze ve 6 çeşit peynirden oluşan peynir tahtası bulunuyor. Diğer yemekler arasında Denizden Üçleme'de Konya'nın obruk peynirine sarılı somon, Kastamonu'nun organik siyez bulguru ile yapılmış sübye dolması, deniz börülcesi yatağı üzerinde lakerda ve Antep fıstıklı humus bulunuyor. Saraylarda tüketilen bıldırcın yumurtası ile soğanlamayı, yeşil mercimek ile birleştiren şef Yalçınkaya, yemeğin yanına koyduğu kalamar ızgaralar ile kombini tamamlıyor. Yalçınkaya, Anadolu'da külde pişirilen yemeklerden yola çıkarak esinlendiği ‘Külde Ahtapot'u da yemekler arasında sunuyor…

Özsüt'ün yaz mönüsünü…

Her yıl yaz ve kış olmak üzere mönüsünü iki kez yenileyen Özsüt'ün Yaz Mönüsü çıktı. 1938 yılında yoğurt, kaymak ve kazandibiyle başlayan serüvenine Türk ve dünya mutfaklarını da ekleyen Özsüt, bu özel yaş için yeni mönüsüne 45 yeni ürün koydu. Özsüt, bunlar arasında üç farklı konseptte sunduğu kahvaltılarına bir yenisini ekledi: Sadece yumurta akıyla hazırlanan omlet ile light ve şekersiz ürünlerin yer aldığı Sporcu Kahvaltısı. Özsüt'ün mönüsüne bu yıl başlangıçlar da katıldı. Misket köfte, soğan halkası, mozzarella sticks, börek, kızarmış ravioli ve soslu patates kızartmaları… Dana füme ve tavuklu yeni pizzalar, köftesi, sucuğu ve malzemeleriyle Türk damak tadına uygun hazırlandı. Tatlılara kirazlıdan frambuazlıya taze meyveli pastalar, tartlar ve kekler eklendi.