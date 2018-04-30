Biliyor musunuz?

30 Nisan 2018

Ai Weiwei'nin eserlerinin Mardin'de sergileneceğini…

Mezopotamya'nın pek çok eski medeniyetine ev sahipliği yapmış olan Mardin'de, Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en önemli çağdaş sanatçılarından biri olan Ai Weiwei, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde yer alan "Ai Weiwei Porselene Dair" sergisinden yapılan özel bir seçkiyle, Mardin'de sanatseverlerle buluşacak. "Ai Weiwei Mardin'de" başlığıyla, 4 Mayıs Cuma gününden itibaren açılacak olan sergi, 4. Uluslararası Mardin Bienali ile de eş zamanlı olarak kentte yapılacak sanat aktivitelerinin içinde yer alacak.

4 bin metrekarelik mutfak ekipmanları showroom'unu…

Empero ve Bilge İnoks ortaklığında kurulan Restostore, endüstriyel mutfak ekipmanları İstanbul Eyüp'te açıldı. Restostore'da 4 bin metrekare alan içerisinde 40 bin çeşit ürün bir arada sunuluyor. Showroom'da fırından çatal bıçağa, en küçük ve temel parçadan en büyük ve karmaşık ekipmana tüm mutfak ekipmanları bir arada bulunabiliyor.

Restostore'da ürün satışının yanı sıra, Emproject markası altında proje hizmeti de sunuyor. Empero Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, "Bir mutfaktaki tüm kalemlerin tek seferde aynı yerden karşılanmasını mümkün kılan Restostore konsepti ile işletmecilerin her şeyden önce vakitten tasarruf etmelerini sağlayacağız" diyor. Bilge İnoks Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilge ise "Yeni konsept ile sektörde hem Türkiye'de hem de yurtdışında mevcut olan çok önemli bir açığı kapatacağız. Üreticiler olarak bu işin mutfağını en iyi biz biliyoruz ve işletmecilere her anlamda destek olacağız. Sektörümüze yönelik yarattığımız bu katma değer sayesinde, ülkemize ve ekonomimize katkımızı daha da artırmış olacağız" şeklinde konuşuyor.

Nina Zilli'nin Türkiye'de ilk kez konser vereceğini…

İtalyan pop müzik sanatçısı Nina Zilli, Türkiye'de ilk kez İş Sanat'a konuk oluyor. Son albümü "Modern Art"ın dünya turnesi kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak sanatçı, çıkışını 2009 yılında yayınladığı "50 Mila" isimli 45'liği ile yaptı.

Nina Zilli, yönetmen Ferzan Özpetek'in Serseri Mayınlar filminde soundtrack olarak kullanılan şarkısı ile Türkiye'deki sinema ve müziksevrlerin ilgisini çekti. 2010 tarihli albümü "Sempre Lontano" ile başarı yakalayan sanatçı, 2012 Sanremo Müzik Festivali'nde, aynı sene Azerbaycan'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya'yı temsil etmek üzere seçildi. Nina Zilli, müzik yarışması Italia Got Talent adlı televizyon programının altıncı sezonunda da jüri üyesi olarak yer aldı. Nina Zilli konseri, 10 Mayıs Salı akşamı saat 20.30'da…

Atölye Pasaj'ın genç sanatçılarını…

GaleriDeniz 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu gençlerin eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sergide, Cansu Kahraman, Elif Aydemir, Elifko, Hatitze Achmet, Mehmet Ali Dinçer ve Tünay Tunç'un mezun oldukları üniversitenin Resim Bölümü Öğretim Üyesi ressam Prof. Nedret Sekban ve Öğretim Görevlisi ressam Aslı Özok'un önderliğinde yaptıkları 12'şer resim yer alıyor.

Sergi hakkında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 20 yıldır kültür ve sanatın tüm dallarına destek olmayı sosyal sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Ateş şöyle devam etti: "GaleriDeniz çatısı altında sanata gönül veren herkese ama özellikle de gençlerimize kapımızı sonuna kadar açık tutuyoruz. Burada sergilenen çalışmaları da yetenekli Türk gençlerinin uluslararası platformlarda boy göstermeleri için alınmış önemli bir inisiyatifin ürünleri. Atölye-Pasaj'da bir yıllık eğitimlerini tamamlayan pırıl pırıl gençlerimizin el emeği göz nuru çalışmalarını misafirlerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

Ulusal Aşçılık Kampı'na 56 üniversiteden 213 kişinin katıldığını…

Aşçılık mesleğine katkıda bulunmak için AŞOMDER (Aşçılık Okulu Mezunları Derneği) tarafından Mengen'de düzenlenen IV. Ulusal Aşçılık Kampı sona erdi. 22 Nisan'da kamp ateşinin yakılmasıyla başlayan eğitimler, her gün sabahtan akşama kadar yoğun bir biçimde, aralıksız olarak devam etti. Bu sene kampa gösterilen ilgi artarak katılımcı sayısı 56 üniversitenin 73 biriminden 213 kişiye ulaştı.

Kampta yemek ile sanat ilişkisi, sosyal medya kullanımı, insan kaynakları, hijyen, porselen gibi konular hakkında da seminer ve paneller gerçekleştirildi. Stilistlik ve gıda güvenliği eğitimleri de öne çıkan diğer eğitim başlıkları arasındaydı. Yedi gün boyunca kampta verilen eğitimlerde toplam bir ton tavuk, bir ton kırmızı et ve şarküteri, 400 kg deniz mahsulü, 200 kg bulgur, 200 kilogramın üzerinde bakliyat ve yaklaşık 500 kg yağ tüketildi. Eğitim boyunca 1,5 ton süt ürünü, 2 bin 500 adet yumurta ile 3 binin üzerinde ekmeğin yanı sıra bir kamyon dolusu içecek ve iki kamyonet dolusu taze sebze meyve kullanıldı. Katılım ve teşekkür belgelerinin takdim edildiği törenin ardından, aşçıların tencere ve kepçelerle yaptığı coşkulu perküsyon gösterisiyle ve eğlencelerle IV. Ulusal Aşçılık Kampı sona erdi.