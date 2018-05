Biliyor musunuz?

07 Mayıs 2018



Rahmi M. Koç Müzesi'nde nostaljik bir yolculuğun sergilendiğini…

Klasik otomobil tutkunlarının özel mekânlarındın Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerine bu kez Budapeşte-İstanbul arası bir nostalji yaşatıyor. 14 bin objeden oluşan koleksiyonuyla yeni ve farklı keşifler yapmak isteyenleri ulaşım endüstri ve iletişim tarihinde bir yolculuğa çıkaran Rahmi M. Koç Müzesi, otomobil tutkunlarını 106 yıl öncesine götürüyor.

Kraliyet Macar Otomobil Kulübü'nün 1912 yılında Budapeşte-İstanbul arasında düzenlediği ilk resmi yarışmanın anlarına ışık tutan "Yolunuz Açık Olsun" adlı sergi Macar Kültür Merkezi'yle eş zamanlı olarak Rahmi M. Koç Müzesi'nde de ziyarete açıldı. Yaklaşık 2 bin kilometrelik yolculuğun karelerinden oluşan sergide, Fransız DeDion-Bouton, Amerikalı Packard, İtalyan Fiat gibi dönemin üstü açık pek çok otomobil markası resmi geçit yapıyor. Yaz sıcağına rağmen yağış ve rüzgâra karşı korunaklı giyinmek zorunda kalan 25 yarışmacının yaşadıkları gözler önüne seriliyor. 19 yarışmacının tamamlayabildiği turun ödül töreninden fotoğraflar da sergide yer alıyor. ‘Sergi, farklı fotoğraf ve dokümanlarla Rahmi M. Koç Müzesi ve Macar Kültür Merkezi'nde 17 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.

Ankara'daki "Kadın ve Caz" temalı festivali…

Uluslararası Ankara Caz Festivali 22. kez müzikseverlerle buluşacak. 8-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "Kadın ve Caz" temalı festival, yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı ile gruba ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 22. yaşını kutlayan festivaldeki konserler hakkında bilgi veren Caz Derneği Festival Koordinatörü Tuğçe Alpaslan, "Ankara, 6 gün boyunca dolu dolu bir festivale ev sahipliği yapacak. Geniş bir yelpazede gerçekleşecek festivali Bilkent Station, Samm's Bistro, BİS by Newcastle ve Tepe Prime Avenue'de sanatseverlerle buluşturacağız" dedi. Festivalin bu yılki temasının "Kadın ve Caz' olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere 3 orkestramız temaya uygun olarak kadın solistlerle sahneye çıkacak. Erkekler önlerinde kadın solistle izleyenlere keyifli bir performans sunacak. Festivalin tüm kurgusu kadınlar üzerine yapıldı" şeklinde devam etti. Festival kapsamında Karsu Dönmez, Nilüfer Verdi, Ayşe Tütüncü, Yıldız İbrahimova ile Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası gibi sanatçılar ve gruplar sahne alacak.

Su geçirmez MP3 çaları…

Decathlon tarafından hobi amaçlı veya düzenli yüzerken müzik dinlemek isteyen kullanıcılar için tasarlanan su geçirmez MP3 çalar, 2 metreye kadar kullanılabiliyor. Nabaiji Swimmusic isimli alet, 10 saate kadar pil ömrü sunuyor ve USB kablosuyla şarj ediliyor. 2GB hafızasına müzik arşivinden 300'den fazla şarkı kaydediliyor. Müzik çalar, PC ve MAC uyumlu olarak kullanılabiliyor…

P. F. Chang's'in öğlen mönüsünü…

P. F. Chang's, geleneksel Çin mutfağını sunduğu mönüsünde öğle saatleri için bir kampanya başlattı. Pazartesi'den Cuma'ya 16.00'ya kadar geçerli olan 39 TL'lik öğle mönüsünde her damak zevkine uygun başlangıç ve ana yemek seçeneği sunulması amaçlanıyor. Başlangıçlar arasında Hot & Sour Soup, Wonton Soup, Asian Chopped Salad, Crab Bites, California Roll, Spicy Tuna Roll, Spring Roll ve Dumplings yer alırken ana yemekler arasında da Chang's Spicy Chicken, Pepper Steak, Kung Pao Chicken, Crispy Honey Shrimp, Mongolian Beef, Almond and Cashew Chicken, Beef with Broccoli, Asian Grilled Salmon ve Kung Pao Shrimp bulunuyor. Bir adet başlangıç ve bir adet ana yemek seçilebilecek mönüde soft içecekler de mönü fiyatına dahil sunuluyor. Ayrıca öğle yemeği mönüsünü beş kez deneyimleyen ve kartına kaydettiren misafirlere bir öğle yemeği de ücretsiz olarak servis ediliyor.