Biliyor musunuz?

14 Mayıs 2018

"Galatalı Bankerlerden Günümüze Finans Tarihi" sergisini…

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Merkez Bankası himayelerinde, Vakıfbank ve Halkbank'ın katkılarıyla koleksiyoner Alpay Tarhan'ın koleksiyonundan "Galatalı Bankerlerden Günümüze Finans Tarihi" sergisi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda sürüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın açılışını yaptığı sergi, 20 Mayıs'a kadar gezilebiliyor. Sergide, Osmanlı Devleti'nin İtibâr-ı Milli Bankası'ndan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na uzanan yolculuk, Dersaadet Bankası'ndan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na geçiş gibi önemli dönemler, paramızın ve hisse senetlerinin referanslarıyla izleniyor.

Nusr-Et'in tarihi yarımadada yeni şube açtığını…

Nusr-Et, yeni şubesini ise İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan Kapalıçarşı Sandal Bedesteni'nin içinde açtı.

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Kapalıçarşı'nın ilk bedesteni olma özelliği taşıyan 557 yıllık Sandal Bedesteni'nin tarihi dokusuyla uyumlu bir şekilde tasarlanan restoran, Osmanlı dönemine ait antika eserlere de ev sahipliği yapıyor. Mönüsünde lokum, spagetti, şaşlık, antrikot, asado ve kafes gibi Nusret Gökçe'nin spesiyallerinin de yer aldığı Nusr-Et, şu anda Türkiye'de dokuz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki (Dubai & Abu Dhabi), Katar'da (Doha) bir, Miami ve New York olmak üzere Amerika'da da iki şubesi ile toplam 14 noktada misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Rahmi M. Koç Müzesi'ne gelen buharlı dev lokomotifi…

Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunu zenginleştirmeye devam ediyor. Gördüğü restorasyon sonrası TCDD'nin 56157 numaralı Çekoslovakya yapımı büyük lokomotifi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde yerini aldı.

Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihini 14 binin üzerinde objeyle ziyaretçileri ile paylaşan Rahmi M. Koç Müzesi, geniş koleksiyonuna son olarak TCDD'nin 65157 numaralı büyük lokomotifini kattı. Aslına uygun olarak restore edilen 69 yaşındaki lokomotif aynı zamanda hem yük hem de yolcu trenlerinde hizmet vermiş. İngiltere'de 1800'lü yılların başında ilk kez kendi gücüyle giden lokomotif, demiryolu ulaşımı ve taşımacılığında çığır açtı. Buharlı lokomotif, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yerini dizel ve elektrikli lokomotife bıraksa da filmlerde, kitaplarda, şarkılarda ilk günkü canlılığını koruyor.

Le Pain Quotidien'in yenilenen mönüsünü…

Le Pain Quotidien'in enginarın başı çektiği yeni mönüsünde amarant, maş fasulyesi, roka ve pesto sosla servis edilen fırınlanmış enginar ve sebze hem öğle hem akşam yemekleri için öneriliyor.

Ispanak kökü, brokoli, günkurusu domates ile birlikte gelen taze baharatlı free range tavuk ragu ve mantar ve taze sebzelerle servis edilen enginarlı levrek buğulama da mönüde yer alanlar arasında… Le Pain Quotidien'de baharın tartine'i ise bıldırcın yumurtası, pesto ses ve dereotu ile servis edilen avakado-somon tartine ile öne çıkıyor. Kinoa, beyaz peynir, domates, salatalık, fesleğenli kıtır ekmek ve nar ekşisiden oluşan Egeli salatasının yanı sıra mevsim sebzelerini et ile birleştirmek isteyenlere havuç, kabak, brokoli ve hardal sosla servis edilen istiridye mantarlı kekikli bonfile sote sunuluyor….

İş Sanat'ın sezonu flamenko gösterisi ile tamamlayacağını…

İş Sanat 18. sezonuna, flamenkonun önemli isimlerinden Jose Antonio Ruiz'in "Picasso" gösterisi ile veda ediyor.

Uzun yıllar İspanya Ulusal Balesi'ne başkanlık eden, kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Jose Antonio Ruiz'in kurduğu topluluk, Picasso gösterisinin dünya prömiyerini 2001 yılında Uluslararası Granada Dans ve Müzik Festivali'nde yapmış. Jose Antonio Ruiz'in Pablo Picasso'dan ilham alarak koreografisini oluşturduğu gösteri, izleyiciyi İspanyol ressamın hayatının farklı dönemlerine doğru gezintiye çıkarıyor. Gösteri, "Picasso Paisajes" (Picasso Manzaraları) ve "Flamenco Invocaciones" (Flamenko Tutkusu) başlıklı iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm Picasso'nun resminin evrelerini anlatarak renklerin özü ve sembolizmi üzerine odaklanırken ikinci bölüm, Endülüs'ün ruhunu ve tutkusunu gitar, ritim ve vokaller eşliğinde yansıtıyor.

Trakya Fest'in 19 Temmuz'da başlayacağını…

"Tüm Renkleri Buluşturan Festival" sloganıyla 19-22 Temmuz tarihleri arasında Erikli Sahili Keşan Belediye Plajı'nda bu yıl 2. kez düzenlenecek Trakya Fest kapsamında Mor ve Ötesi, Pentagram, Emre Aydın, Sena Şener, Can Bonomo, Suzan Kardeş, Seksendört, Gökhan Türkmen, Pera, Kalben, Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Bedük, Gazapizm, Sattas, Ozbi & Gülce Duru, Dolu Kadehi Ters Tut, Ahmet Aslan, Ezhel, Feridun Düzağaç, Yüksek Sadakat, Bulutsuzluk Özlemi, Aylin Aslım, Kolektif İstanbul, Can Gox, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kabus Kerim, Ogün Sanlısoy, Onur Özçelik, Tanju Topal & Yusuf Aydın, Oceans Of Noise, Mesut Çakır, Nafile ve Emre Sertkaya müzikseverlerle buluşacak.

Dem'deki cheesecake'leri…

"Şehrin çay evi" mottosuyla beş senedir İstanbul'u dünya çaylarıyla buluşturan Dem, bu ay itibariyle Moda şubesinde 35 çeşit cheesecake'ten oluşan mönüyü servise sundu. Dem'in yeni menüsünde tatlı ve tuzlu olarak 35 farklı cheesecake bulunuyor. Ronnefeldt markalı çaylardan oluşan mönüsündeki tüm çaylardan ilhamla bir cheesecake tasarlayan Dem'de Diyarbakır çayının hikâyesiyle tasarlanan karpuzlu Diyarbakır Cheesecake'ten İngiliz kahvaltısından esinlenen fasulye püreli, jambonlu ve fırınlanmış domatesli tuzlu English Breakfast Cheesecake'e uzanan geniş bir yelpazede pek çok özel seçenek bulmak mümkün.