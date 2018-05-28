Biliyor musunuz?

28 Mayıs 2018

Aydan Üstkanat'ın kitabındaki Ramazan'a özel "şekersiz" tarifleri…

Aydan Üstkanat, iftarda ani bir şekilde kan şekerinin oynamasına engel olmak için glisemik değeri düşük gıdalar tüketilmesini öneriyor. Ayrıca Ramazan ayının özünün nefsi terbiye eden alçakgönüllü sofralar olması gerektiğini vurgulayan Üstkanat, Altın Kitaplar'dan çıkan ŞekerSİZ kitabında kan şekerini oynatmayacak tarifler paylaşıyor. İşte olardan biri:

Enginarlı Bulgur Pilavı (4-5 kişilik)

1,5 su bardağı kırılmamış bulgur

2 su bardağı sıcak su

500 gr bebek enginar (Bayrampaşa veya Sakız enginarı da olabilir. Hangisi olursa olsun enginarlar mutlaka limonda bekletilmiş ve önceden haşlanmış olmalı.)

100 gr taze iç bakla

yarım demet dereotu

yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Baklanın kabuklarını soyup temizleyin. Dereotunu temizleyip yıkayarak incecik kıyın. Enginarı soğuk sudan geçirip süzün ve tam ortan ikiye kesin (Enginarlar büyükse dörde bölün). Zeytinyağını pilav tenceresine alıp üzerine bulguru ekleyin ve iyice kavurun. 2 su bardağı sıcak suyu bulgura ekleyip bakla ve tuzu ilave ederek kapağını kapatın. 10 dk orta ateşte, ardından enginar ve dereotunu ilave edip kapağını kapatarak 10 dk daha kısık ateşte pişirin. Kapağı açıp malzemeyi karıştırın ve kapağı tekrar kapatıp servisten önce en az 5 dk dinlendirin. Yumurta akını mikserde köpük ve hacmi üç katı olana kadar çırpın. Yoğurtları da ayrı bir yerde 1 yemek kaşığı şurupla çırpın. Yumurta akı ile birlikte karıştırırak hafifçe çırpıp bırakın. Frambuazları yıkayın ve birkaç tanesini servis için ayırın, geri kalanını, kalan şurupla çok ezilmemesine dikkat ederek blendırdan geçirin. Bardaklara süzme yoğurdu koyup üzerine bolca frambuaz püresi ekleyin. Yulaf ezmesi ve kalan tane frambuazları serpiştirip servis yapın. Muz, kakao, yağ, fındık ve sütü blendıra koyup pürüzsüz bir hale getirin. Elde ettiğiniz pudingi kaplara paylaştırın. Buzdolabında soğutup servis edin.

Yandex Navigasyon'un "festival rotası"nı…

Yandex Navigasyon, festival mekânlarını haritasında işaretleyerek festivale özel bir kategori oluşturdu.

Müzikseverler, Yandex'in "Kategoriler" bölümünde yer alan festival logosuna dokunarak konser mekânlarını haritada görebiliyorlar. Konser mekânları markalı pinlerle festival logosuyla işaretli. Ayrıca konser mekânlarının adını aratınca da mekân özel olarak işaretlenmiş şekilde kullanıcının karşısına geliyor.

"Frida'nın Yüzleri" koleksiyonunu…

Google Arts & Culture tarafından hayata geçirilen "Frida'nın Yüzleri" (Faces of Frida) koleksiyonu, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun farklı yüzlerini dijital ortamda dünya ile buluşturuyor.

Bilgisayarın yanı sıra Google Arts & Culture uygulaması ile mobil cihazlardan da ziyaret edilebilen ve Kahlo'nun sanatsal çalışmalarının yanı sıra fotoğrafları, giysileri, mektupları ve günlüklerini de içeren Frida'nın Yüzleri projesi, bugüne kadar sanatçıyla ilgili olarak derlenen en geniş koleksiyon olma özelliğini taşıyor. Yıllarca süren çalışmalar sonucunda dünyanın 7 farklı ülkesindeki 33 müzenin işbirliğiyle geliştirilen projede 800'den fazla eser ve Google'ın özel Art Camera'sı ile oluşturulmuş 20 ultra-yüksek çözünürlüklü görüntülerin dışında, Frida Kahlo'nun doğup yaşadığı ve son nefesini verdiği Mavi Ev de dahil, hayatında ve kariyerinde önemi yer tutan 5 ayrı mekanın Street View görünümleri de yer alıyor.