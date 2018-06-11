Biliyor musunuz?

11 Haziran 2018

Bulgurdan tatlı yapılabileceğini…

Duru Bulgur, Ramazan Bayramı için bulgurdan tatlılar öneriyor… Ballı Başbaşı bulgur salatası, Mısır usülü bulgurlu tatlı ve dondurmalı bulgur helvası bunlardan üçü. İşte dondurmalı bulgur helvası tarifi:

Malzemeler

1 bardak su

1 bardak süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı çamfıstığı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı çiğ köftelik bulgur

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 paket vanilya

½ su bardağı şeker

Sıvı yağda çam fıstıklarını kavurun. Üzerlerine bulguru ekleyerek çok kısık ateşte yaklaşık 3-5 dakika kavurmaya devam edin. Tereyağını ve vanilyayı da ekleyip karıştırın. Şekeri üzerine ekleyin ve karıştırın. Ayrı bir kapta kaynattığınız sütü ve suyu bulgurların üzerine dökün. Ocağın altını kapatın ve bulgurların suyu çekmesi için kapağını kapatın. Bulgurlar suyunu çektiğinde, ılık olarak dondurma ile servis edebilirsiniz.

TEMA Vakfı gönüllü sayısının 700 bini aştığını…

2017'de yaklaşık 50 bin yeni gönüllü kazanımı sağlayan TEMA Vakfı'nın toplam gönüllü sayısı 700 bini aştı. TEMA Vakfı böylece nüfus bakımından Türkiye'de 50 ili geride bıraktı. Ayrıca TEMA Vakfı gönüllü sayısı ile aralarında İzlanda, Karadağ, Malta gibi ülkelerin de yer aldığı 12 ülkenin nüfusunun da önüne geçmiş oldu. 81 il, 303 ilçe, 51 mahalle ve 142 üniversitedeki gönüllü örgütlenmeleri ile toplamda 577 noktada faaliyetlerini sürdüren TEMA Vakfı'nın 700 bininci gönüllüsü Bursa'dan doğaya gönül veren bir üniversite öğrencisi Buğra Aydoğdu oldu.

Delimonti'nin yaz mönüsünü yenilediğini…

Delimonti, yaz mönüsünü yeniledi. Salata seçenekleri arasında cibes salatası semizotu salatası, Yedikule marul, ançüez ve Trakya eski kaşar peyniri ile hazırlanan Sezar salatası ve karpuz salatası bulunuyor. Soğuk mezeler ve zeytinyağlı çeşitlerinden avukma, patlıcan manj füme kaburga ve deniz ürünü; sıcak başlangıçlarda ise çıtır mantı, midye tava ve köy biberi sunuluyor. Kahvaltı ya da atıştırmalık olarak tercih edilebilecek simit ise peynirli, füme kaburgalı ve somonlu seçenekleriyle Delimonti'nin yeni mönüsünde yerini alıyor. Sıcaklar arasında kuru kadayıf ve acı sosla lezzetlenen tarhanalı tavuk, lazanya, Kahramanmaraş'ın etli yemeği Eli Böğründe ve deniz ürünü meraklılarına hitap eden levrek tava yer alıyor. Çikolatalı tatlıları sevenler, Delimonti'nin yaz mönüsünde yer alan profiterol ve çikolatalı mus arasından seçim yapabiliyor. Ceviz ve kaymak ile süslenen peynir tatlısı, şerbetli tatlıları tercih edenler için bir seçenek.





Meksikalı ve Türk bir aile tarafından 2005 yılından bu yana Bağdat Caddesi'nde işletilen Ranchero, Şehrin En İyileri Ödülleri'nde "En İyi Bağdat Caddesi Mekânı" seçildi. Conrad Otel'de düzenlenen gecede ödülü, mekânın işletmecilerinden Rıza Tanyeri, eşi Patricia Selma Tanyeri Gonzalez birlikte aldı. "Bu özel ödülü Ranchero'nun maharetli şefleri ve özverili servis personelimiz adına alıyoruz" diyen Tanyeri ve Gonzalez çifti, kendilerini Bağdat Caddesi'nin en iyisi seçenlere teşekkür etti. Ranchero, kökleri Aztek ve Mayalara kadar uzanan orjinal tarifleri mönülerine taşımayı amaçlıyor. Şu anda Suadiye ve Nişantaşı'ndaki mekânlarında misafirlerini ağırlayan Ranchero, çok yakında Ataşehir Watergarden'da da açılacak.