Biliyor musunuz?

18 Haziran 2018

Paşabahçe'nin "Hitit Şarkısı Vazo"sunu…

Paşabahçe Mağazaları'nın, ‘Camda Dünya Mirası' koleksiyonunda yer alan ‘Hitit Şarkısı Vazo', Hüseyindede Tepesi'nde bulunan kabartmalı vazolar üzerindeki sahnelerden esinlenerek tasarlandı.

Bu sahneler, Hitit kültüründe önemli bir yeri olan ve çeşitli tarzlarda uygulanan, döneme ait danslar konusunda fikir veriyor. Simbal ve saplı lut çalan kişiler ve boğa üzerinde durma ya da atlama şeklinde yapılan danslar da bu sahnelerde betimleniyor. Hitit Şarkısı Vazo, el imalatı smoke camdan üretilerek, 24 ayar altın, platin ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlandı.

Usla'daki sokak lezzetleri deneyimini…

Şef Hazer Amani, 18 Temmuz'da saat 19:00 - 23:00 arasında USLA'da düzenlenecek "Hazer Amani ile Sokak Lezzetleri" workshop'unda; kokoreç, sloppy joe burger, taco ve ispanyolların imza tatlısı churros'un yapımını anlatacak.

The Barn'ın yaz mönüsünü yenilediğini…

İstanbul'a 45 dakika uzaklıktaki The Barn, yenilenen yaz mönüsünde yine mevsimine uygun Türk mutfağının lezzetlerini barındırıyor.

The Barn'ın şefi Gürkan Tümsek'in hazırladığı mönüde öne çıkan lezzetlerin başında humus ve kırmızı soğan turşusu ile servis edilen kokoreç, ekşi maya ekmekle sunulan ata tohum ile üretilen domates salatası ve kişniş ezme, beğendi, salamura kapyalı dana şiş yer alıyor. The Barn'ın önceki mönüsünde bulunan yaprak ciğer, kana kaburgalı çibörek, kıvırcık kuzu kol ve isli yoğurtla servis edilen mevsimine göre değişen farklı tatlardaki mücver ise yerini koruyor.

The Urban Goat'taki ev yapımı reçel ve hardalları

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda açılan The Urban Goat, müşterilerinin beğenisi üzerine kendi mutfaklarında reçel ve hardal üretiyor. Mevsimine uygun meyvelerden yapılan reçel ve içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan hardal özel şişelerinde satışa sunuluyor.