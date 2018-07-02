Biliyor musunuz?

02 Temmuz 2018

Bodrum Antik Tiyatro yaz konserlerini…

Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşecek olan yaz konserleri 14 Temmuz'daki Funda Arar'ın Yoluma Düşen Şarkılar konseri ile başlıyor… Konser programı şöyle:

14 Temmuz Cumartesi Funda Arar, 20 Temmuz Cuma Inna, 21 Temmuz Cumartesi Kenan Doğulu, 22 Temmuz Pazar Candan Erçetin, 28 Temmuz Cumartesi Levent Yüksel, 4 Ağustos Cumartesi Sıla, 12 Ağustos Pazar Sertab Erener, 17 Ağustos Cuma Sibel Can, 18 Ağustos Cumartesi Kardeş Türküler, 20 Ağustos Pazartesi Mabel Matiz, 21 Ağustos Salı Müzeyyen, 22 Ağustos Çarşamba Duman, 23 Ağustos Perşembe Sunay Akın & İlhan Şeşen, 24 Ağustos Cuma MFÖ, 29 Ağustos Çarşamba Bülent Ersoy, 31 Ağustos Cuma Yıldız Tilbe…

St. Regis İstanbul'un ödülünü…

St. Regis İstanbul, Marriott Otelleri 2017 Ödülleri'nde, Avrupa'da yer alan "Lüks Segment" kategorisindeki oteller arasından "Yılın Oteli" seçildi. St. Regis İstanbul, Nişantaşı'nda yer alıyor. St. Regis İstanbul, aynı zamanda bir sanat oteli olarak da dikkat çekiyor. Otelde özellikle Fernando Botero'nun tablosu ve bünyesindeki Spago İstanbul'un içerisinde yer alan Andy Warhol'un pop-art eserleri misafirlerin ilgi odağı oluyor.

P. F. Chang's "after work" mönüsünü…

İş çıkışı biraz rahatlamak isteyenler için hafta içi her gün 16.00- 19.00 saatleri arasında P. F. Chang's'te özel bir mönü sunuluyor. "After Work" mönüsünde P. F. Chang's'e özel 10 farklı yiyecek alternatifi ve içecekler bulunuyor…

Kahve Dünyası pastacılık atölyesini…

Kahve Dünyası, "Gerçek bir tatlı sever, tatlı yapmayı da sever" sloganıyla 3 Temmuz Salı günü 13.00'da pastacılık atölyesi düzenliyor. Kahve Dünyası Veliefendi Fabrika'da gerçekleşecek "Pastacılığa İlk Adım ve Cheesecake Atölyesi" 150 dakika sürecek. Atölyede, fıstık ve frambuazlı kup, fondan çikolata, bitter çikolatalı mus ve vanilyalı cheesecake yapımı öğretilecek. 3 Temmuz'daki atölyeyi kaçıranlar için "Pastacılık ve Çılgın Tatlılar Atölyesi" 11 Temmuz Çarşamba günü tekrarlanacak.

Mezzaluna'nın yeni mönüsünü…

Mezzaluna'nın yeni mönüsünde salatalardan "Aurora", endivyen, marul, portakal ve bin adalar sosun somon balığı ile bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. "Pugliese" ise hindiba, marul, keçi peyniri, ceviz, kuş üzümü ve portakal sos ile sunuluyor. Mezzaluna'nın makarnalarına yeni eklenen "Fusilli Al Tonno", ton balığı, siyah zeytin ve baharatlı domates sos ile hazırlanıyor. Makarna severlere hitap edecek bir diğer yeni tat ise, parmesan peynirli krema sos ile sun9ulan kuşkonmaz ve ricotta peynirli ravioli "Ravioli Agli di Asparagi". Özel reçete ile hazırlanan lezzetlerden biri olan "Platessa Ai Funghi Porcini"de, porçini mantar soslu pisi balığına patates püresi, Sicilya salatası ve fırınlanmış domates eşlik ediyor. Parmesan peynirli ve trüf yağlı patates tava ile servis edilen ve kremalı orman mantarları sosu ile hazırlanan ızgara dana bonfile "Filetto Di Manzo" yeni mönüde kırmızı et severler için…

Prontotour'un yeni ofisini…

Prontotour, genel merkez binasını Blackout Şişli'ye taşıdı. 25. yıl vizyonuna paralel olarak geliştirdiği projelerle hedef büyütmeyi amaçlayan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "Biz büyüdükçe hedeflerimiz ve kadromuz da büyüyor. Uzun bir süredir yeni ve modern bir binaya geçmeyi planlıyorduk. İnce eleyip sık dokuduğumuz arayışlarımız sonunda, Şişli'de misafirlerimizin de kolayca ulaşabileceği bir lokasyonda ofisimizi belirledik ve gerekli tadilatları yaparak yeni yerimize taşındık. Eski ofisimize çok yakın bir noktadayız. Yeni ofisimize hem Mecidiyeköy'den hem Taksim-Harbiye tarafından ulaşmak mümkün. Tüm seyahatseverleri ve turizmci dostlarımızı bekliyoruz" dedi.

Saray Muhallebicisi'nin yaza özel dondurma çeşitlerini…

Saray Muhallebicisi'nin manda sütünden üretilen çikolatalı ve sütlü dondurmaları yanında yaz için taze meyvelerden hazırlanan limonlu, bitter çikolatalı, orman meyveli, karamel-cevizli, çilekli ve muzlu dondurmalar yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlere alternatifler sunmayı amaçlıyor. Taze meyveler ve manda sütü ile hazırlanan Saray dondurması, Anadolu'nun geleneksel tatlarıyla da çeşitleniyor. Saray mönüsünde telkadayıflı ve kazandibili dondurmalar da yer alıyor.