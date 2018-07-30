Biliyor musunuz?

30 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Grand Pera Cinemo Art Hall’deki sanat filmlerini…

Grand Pera’da bulunan Cinemo Art Hall, her hafta değişen programıyla sinema tutkunlarını bağımsız filmler ve ödüllü festival yapımlarıyla buluşturmayı amaçlıyor. Filmlerle ilgili detaylı bilgi ve bilet satın almak için http://www.cinemo.com.tr/sinema/grand-pera-beyoglu-sinemalari adresi ziyaret edilebiliyor...

Godiva’nın “Harika Şehir Hayalleri” koleksiyonunu…

Godiva, kozmopolit şehirlerinin cazibesinden esinlenerek hazırladığı yeni koleksiyonunu satışa sundu. Dünyanın dört şehrinin lezzetlerini, dört uzman çikolata şefinin yorumlarıyla sunan Godiva, bu koleksiyonuna “Harika Şehir Hayalleri” adını verdi. Godiva’nın şefleri Thierry Muret, Ilse Wilmots, Jean Apostolou ve Philippe Daue; New York, Brüksel, Londra ve Şangay’ın karmaşasını ve renkliliğini, manzara ve kokularını, hem geleneksel hem modern hallerini Godiva çikolatalarına yansıttı. Koleksiyonun kutuları da Fransız tasarımcı Penelope Bagieu tarafından dünyadaki ikonik şehirlerin canlılığına ve kozmopolit yaşam tarzına bir gönderme niteliğinde Godiva’ya özel tasarlandı.

Pera Müzesi’ndeki Pera Café’de “Uzun Cuma”yı…

Pera Müzesi’nde yer alan Pera Café’nin mönüsünde bulunan kahveler, meyve kokteylleri, atıştırmalıklar ve pastacılık ürünleri, sergi öncesi veya sonrası keyifli molalara eşlik etmek için sunuluyor. Mönüde ayrıca sandviçler, salatalar ve makarna çeşitlerinin yanı sıra vejetaryenler için de seçenekler getiriyor. Doğal ve yerel ürünler kullanılarak hazırlanan öğünleder çocuklu aileler için de alternatifler yer alıyor. Pera Müzesi’nin bulunduğu binada 1893 yılında inşa edilen ve 1970’lere kadar hizmet veren Hotel Bristol’e ve 1900'lerdeki Pera’ya gönderme yapan Pera Café’de, “Uzun Cuma” günleri 18:00-22:00 saatleri arasında yüzde 20 indirim imkânı sunuluyor.

Monochrome’un haftasonu kahvaltılarını…

Monochrome’un yumurta, kiraz domates, salatalık, zeytin, ızgara sucuk, biberli rozbif, füme kaburga, beyaz peynir, eski kaşar, Kars gravyer peyniri, isli Çerkez peyniri, İzmir tulum peyniri, avokado, konfi domatesli humus, kuru meyveler, ev yapımı reçel, bal ve kaymaktan oluşan kahvaltı tabağı, ekmek sepeti ve tereyağı ile birlikte servis ediliyor. Yumurta, avokadolu çırpılmış yumurta başta olmak üzere; Eggs Benedict, Eggs Royal, sade veya keçi peynirli omlet, sahanda yumurta ve menemen gibi alternatiflerle misafirlerle buluşuyor. Monochrome kahvaltı mönüsünde, pancake ve granola gibi seçeneklerin yanı sıra avokado, domates ve salatalık söğüş, peynir tabağı, zeytin tabağı ve reçel gibi ek lezzetler de bulunuyor. Monochrome’un pastane ürünlerinden sade ve çikolatalı kruvasan, poğaça ve kurabiyeler ise kahvaltı sofralarını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Bubble Wrap’ın baloncuklu dondurmasını…

Kadıköy Moda’daki Bubble Wrap İstanbul, dondurmayı waffle makinesinde pişirilen özel kabarcıklı hamur içinde, özel soslar, mevsim meyveleri, şekerlemeler ve fındık, fıstık, ceviz, badem gibi yemişler eşliğinde sunuyor. Dondurmalarını mutfak sanatları ve pastacılık konusunda eğitimli şef Pelin Görpe’nin hazırladığı Bubble Wrap İstanbul, pembe limonatasıyla da tanınıyor…