Biliyor musunuz?

13 Ağustos 2018

PTT'nin Kurban Bayramı'na özel kampanyasını…

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A. Ş.), yıl boyunca özel gün ve haftalarda düzenlediği kampanyalara bir yenisini ekledi.

Şirket, Kurban Bayramı öncesinde sevdiklerine güzel bir tebrik kartı veya hediye göndermek isteyenleri sevindirecek bir kampanyaya imza attı. PTT A. Ş., 14-20 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki iş günleri içerisinde postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler, ayrıca bu indirimden yararlanamayacak. Şirket, kampanya kapsamında Kurban Bayramı'na özel tebrik kartları da hazırladı. Bu kartlar, PTT işyerlerinden ücretsiz edinilebilecek. Tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

Lav'ın "Okyanusun Sesi" konseptli ürünlerini…

LAV imzası taşıyan "Okyanusun Sesi" serisinin ürünleri, yaz sofralarına doğanın renkleriyle eşlik ediyor. LAV, hazırladığı yeni konseptte çay setlerinden meşrubat bardaklarına, pasta servislerinden derin kâselere kadar birbirinden farklı ürünlerle denizin duruluğunu hissettirecek bir atmosfer yaratmayı hedefliyor…

Le Pain Quotidien'in çocuk mönüsünü…

Le Pain Quotidien okul zamanı için çocuklara yönelik bir menü hazırladı. Çocuk mönüsünde minik misafirlerin yemeklerini yerken aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için boyayabilecekleri resimler ve bulmacalar da mevcut. Kahvaltı olarak brioche sandviç, mini ricotta tartine; ana yemek olarak penne, tatlı isteyenlere dondurmalı meyve salatası veya waffle, içecek olarak da çilekli limonata veya taze sıkılmış portakal suyu bu mönüde yer alıyor. Bunların yanı sıra minik organik sürülebilir çikolatalar, ev yapımı reçeller, organik yumurtalar ve büyük çikolatalı kurabiye ve ev yapımı çilekli tartlar da Le Pain çocuk mönüsünde bulunuyor.

TÜYAP'taki "Ağustos Atölyesi"ni…

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. Ş. tarafından hazırlanan ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı, 10-18 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar, bu sene zorlu ve bir o kadar da zengin bir kavram olan "Deneyim"i ele alıyor. TÜYAP, Sanat Fuarı öncesi 25 Ağustos'a kadar sürecek olan Ağustos Atölyesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Genç sanatçıları desteklemeyi, kolektif üretim pratiklerini geliştirmeyi, yeni dayanışma ağları örmeyi ve sanat alanına yeni bir tür üretim-sergileme-seyir pratiği sunmayı amaçlayan Ağustos Atölyesi'nde heykel, resim, fotoğraf, video ve sinema gibi farklı disiplinlerden, farklı şehirlerden 35 sanatçı yer alıyor. Koordinatörlüğünü Eda Yiğit ve Ezgi Bakçay'ın üstlendiği Ağustos Atölyesi'nin ürünleri Kasım ayında Deneyim sergisinde izleyici ile buluşacak. ARTİST 2018, hafta sonu 11.00-20.00, hafta içi ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; 18 Kasım Pazar günü ise saat 19.00'da sona erecek.