Biliyor musunuz?

01 Ekim 2018

UNIQ İstanbul'un yeni sezon etkinliklerini…

UNIQ Hall yeni sezon programında Kürk Mantolu Madonna, Arzu Tramvayı, Bir Baba Hamlet, Binde Bir Gece Diyalogları, Closer - Sevgi Neden Yetmez, Dali'nin Kadınları, Frankenstein gibi yapımların yanında Sertab'ın Müzikali ve sürpriz müzikaller seyirciyle buluşacak.

Arzu Tramvayı 4, 11, 17 ve 28 Ekim'de Bir Baba Hamlet oyunu 8 Ekim'de UNIQ Hall'de olacak. Binde Bir Gece Diyalogları 27 Ekim ve 19 Kasım'da seyircisiyle buluşacak. Dali'nin Kadınları 14 ve 25 Kasım'da. Closer – Sevgi Neden Yetmez ise 26 Ekim'de. Dogville ise Versus Tiyatro ve UNIQ İstanbul işbirliği ile yepyeni bir uyarlamayla 5, 19 ve 26 Ekim'de meraklılarıyla buluşacak.

Geleneksel Japon savaş davulu "Taiko" topluluğu Masa-Daiko'nun Türkiye'ye geleceğini…

Japonya Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın da destekçileri arasında yer aldığı 2018 Japonya Sonbahar Festivali kapsamında ülkemize gelecek olan Japon vurmalı topluluğu Masa-Daiko başta Ankara olmak üzere Nevşehir ve Kırşehir'de konserler verecek.

7 Ekim'de Türk Japon Vakfı'nda Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın desteği ve işbirliği ile, 9 Ekim'de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde ve 10 Ekim'de Kaman Kültür Merkezi'nde konserler verecek olan grup, 12 Ekim'de Armada Hayat sokağında halka açık bir etkinlik gerçekleştirecek.

Ev yapımı meyaneleri…

Meyane, tereyağı ve unla hazırlanan, yemeğe lezzet ve kıvam vermek için yapılan kıvam artırıcı sos. İdil Ocak ve Ebru Ergüler Karadeniz, et suyu, tavuk suyu, kemik suyu ve sebze suyunu kendilerine özel reçetelerle hazırlayıp üretiyorlar.

Ocak ve Karadiniz "MeyaneRU ürünlerimizin ortak özelliği içerisinde hiçbir koruyucu madde, renklendirici, monosodyum glutamat içermemesi. Yüzde 100 doğal, evde annelerimizin pişirdiği yöntemle pişen ürünlerdir. Mevsim sebzeleri ve özel baharatlar ile tatlandırılmış et, kemik, tavuk ve sebze sularının en doğalını üretiyoruz" diyorlar… Ürünler, cam kavanozda 18 ay raf ömrü ile satılıyor.

Çam balı hasadının başladığını …

Her yıl ağustos-kasım ayları arasında Muğla'nın Marmaris ve Yerkesik bölgelerinde gerçekleştirilen çam balı hasadı devam ediyor.

Bu yılki hasattan 15 bin ton çam balı elde edilmesini beklediklerini belirten Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, "Türkiye çam balının anavatanı. Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90'ı ülkemizde gerçekleşiyor. Çam balı ülkemizde kızılçam sahalarının yaygın olduğu Muğla-Marmaris-Aydın-Kuşadası ve Çanakkale ile Kaz Dağları'nın belirli bölgelerinde üretiliyor. Bir kızılçamdan yılda en az 14-20 kilo arasında çam balı elde edilebiliyor. Bu bal, 10 bin arıcı ailesinin de geçim kaynağını oluşturuyor. Biz de çam balının kovandan sofraya güvenle ulaşmasını sağlamak için balı direkt olarak arıcılarımızdan alıyoruz. Ardından çam balını da tüm ballarımızda olduğu gibi en az 92 parametre içeren analizlerden geçirip doğal, saf ve sağlıklı olduğundan eminsek tüketicilerimize sunuyoruz" diyor.

The Populist'teki Oktoberfest'i…

The Populist'in ev sahipliğinde gerçekleşen Octoberfest, bomontiada ve Bebek şubelerinde dört gün boyunca eğlence tutkunlarını ağırlamayı amaçlıyor.

Bu yıl 4-7 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Oktoberfest İstanbul, festivale özel craft tatları ve lezzetli eşlikçileriyle katılımcılara gastronomi deneyimi yaşatmayı da hedefliyor. Çağlan Tekil, Gülşah Turgut, Mr. Murdoc, Cihan Saldıran ve Nadir Duman gibi isimlerin yanı sıra trompet ve akordeon eşliğinde müzik yapan Gezici Grup da festivalde yer alıyor. Oktoberfest İstanbul coşkusu aynı zamanda alternatif müziğin sevilen isimleriyle bomontiada avluda da festival boyunca devam edecek.

Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği'ni…

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından 2013 yılından bu yana yetenekli öğrencileri keşfetmek ve desteklemek hedefiyle düzenlenen "Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği" 6'ncı defa kapılarını açmaya hazırlanıyor.

2-3 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik bu yıl Erzurum ve Trabzon'a da uzandı. Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, "Şenliğimizin sınırları her yıl daha da genişliyor. Bir sonraki adımda Türkiye ölçeğine yayacağımız bu proje için uluslararası destekler sağlamak için çalışıyoruz. Anadolu'daki genç yeteneklere eğitim desteği vermeye devam edeceğiz" diyor. "6. Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği"nde iki gün boyunca, sergi açılışı, burs dağıtım töreni, atölye çalışmaları ve "Yeteneğin Eğitimi" başlıklı bir çalıştay düzenlenecek. Yetenek eğitimi konusunda kılavuz niteliği taşıyacak çalıştayda yetenekli insanın eğitimi konusunda sivil toplum kuruluşlarının, eğitim kurumlarının ve medyanın rollerini tartışarak daha sağlıklı bir eğitim ortamı için sonuç önerilerine ulaşmak hedefleniyor.