Biliyor musunuz?

15 Ekim 2018

Tekfen Filarmoni, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Ankara, Mersin ve İstanbul'da sonbahar konserleri verecek.

24 Ekim tarihinde Ankara CSO Sahnesi'nde başlayacak sonbahar turnesi, 25 Ekim'de Mersin Kültür Merkezi'nde verilecek konserin ardından 26 Ekim tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar'da gerçekleştirilecek. Konserlerde trompetçi Omar Tomasoni yer alacak. Konserlerde Aleksandr Harutyunyan'ın Trompet Konçertosu, doğumunun 100. yıldönümü anısına Leonard Bernstein'ın On The Town Suiti ve George Gershwin'in trompet ve orkestra için Rus trompetçi Timofei Dokschitzer'in düzenlemesiyle Mavi Rapsodi eserleriyle Antonín Dvořák'ın Sol majör 8. Senfoni, Op. 88'i yorumlanacak.

The Bodrum Cup, 30 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek etaplarına İstanbul'u da ekledi. Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge, 25 yatın Boğaziçi'nden geçişiyle başladı. Kalamış-Kınalıada-Kalamış etabından sonra Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve Samos noktalarından geçen yarışçıların hedefi Bodrum Yalıkavak Marina olacak…

İş Sanat yeni sezon etkinliklerinin biletleri satışa sunuldu. Biletler, Biletix ve İş Sanat Ana Gişesi'nden satın alınabiliyor. Her kategoriden sunulan indirimli öğrenci biletleriyse yalnızca İş Sanat Ana Gişesi'nde satılıyor. Konserler bu sezon da saat 20.30'da başlayacak, çocuk etkinliklerinin saati ise 15.00.

Yaklaşık 1000 eserden oluşan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun 30 yıllık birikimi ve serüvenine dahil olmak isteyen sanatseverler için hazırlanan koleksiyon kitapları serisinin üçüncü cildi yayımlandı. Serinin birinci ve ikinci cildinde koleksiyonun kuruluş ve gelişim aşamalarını temsil eden eserlere yer verilirken, yeni yayımlanan üçüncü cilt ise koleksiyonun medya sanatını merkezine alan bir birikim stratejisi sürdürdüğünü gösteriyor. Medya sanatına dair eserlerin çoğunlukta olduğu üçüncü ciltte yer alan eserlere, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu ile çalışmış olan küratörler Emre Baykal, DooEun Choi, William A. Ewing, Rudolf Frieling, Dr. Christiane Paul ve Dr. Necmi Sönmez'in yapmış olduğu sanatçı söyleşileri eşlik ediyor. İngilizce yayımlanan kitapta eserleri ve söyleşileriyle yer alan sanatçılar arasında Edward Burtynsky, Choe U-Ram, John Gerrard, Ali Kazma, Ola Kolehmainen, Rachel Rossin, Rafaël Rozandaal, teamLab, Frank Thiel, Universal Everything ve Marina Zurkow bulunuyor.

Filli Boya, görme engellilerin, renkleri resim sanatı ve renk alfabesiyle algılamasını sağlamayı amaçlayan ressam Hülya Düzenli'nin İnfografik-Yaşam resim sergisinin sponsorluğunu üstlendi. Görme engellilerin renkleri algılamasına imkan veren özel resim çalışmalarından oluşan sergi, görme engelli olmayı yalnız fiziksel olarak değil kavramsal olarak da ele alıyor. Sergi, 6 Kasım tarihine kadar Galeri Ark'ta "dokunarak anlamak" isteyen sanatseverleri bekliyor.