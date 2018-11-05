Biliyor musunuz?

05 Kasım 2018

İstanbul Modern'deki Anthony Cragg sergisinin 20 Ocak'a kadar uzatıldığını…

Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği ve Ferko'nun sponsorluğunda gerçekleşen Anthony Cragg: İnsan Doğası adlı sergi, İstanbul Modern'in geçici mekânında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgisi sebebiyle 20 Ocak'a kadar uzatılan sergi, sanatçının 40 yılı aşan kariyerinin her evresinden en karakteristik örneklere yer veriyor. İnsan Doğası, heykel sanatının doğasını oluşturan içerik, kütle, boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayırt edici özelliklerin Cragg tarafından nasıl yorumlandığını ve dönüştürüldüğünü görünür kılıyor.

İş Sanat'ın 8 Kasım'da yeni sezona merhaba diyeceğini…

İş Sanat'ın yeni sezonu 8 Kasım'da Natalie Murray Beale yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri ile başlayacak. Parlayan Yıldızlar serisinden genç sanatçılar Emir Kemancı (viyola) ve Gamze Erengönül (keman) açılış konserinin solistleri olacak. Konser, 8 Kasım Perşembe akşamı saat 20.30'da İş Sanat'ta.

Mamut Art Project 2019 için başvuruların başladığını…

Bağımsız genç sanatçılara eserlerini sergileme olanağı sunan Mamut Art Project 2019 başvuruları başladı. Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut'un bu yılki jürisi Memed Erdener, koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve Pi Artworks'ün kurucusu Yeşim Turanlı'dan oluşuyor. Mamut Art Project, bu yıl yedinci sergisini 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirecek. Mamut'a başvurular, 1 Aralık tarihine kadar www.mamutartproject.com adresinden yapılabilecek.

Da Mario'daki deniz ürünleri menüsünü…

Da Mario, balık sezonuna özel deniz ürünlerinden hazırladığı yeni lezzetleri misafirleriyle buluşturuyor. Başlangıçlara alternatif eklenen ahtapot salatası; "Insalata di polpo alla Catalana" Katalan mutfağından ilham alıyor.

Sarımsak, acı biber ve maydanoz kullanılarak marine edilen midye ve istiridyeli "Cozze e vongole alla marinara con pizza alla cipolla e rosmarino" biberiyeli soğanlı pizza dilimleri ile sunuluyor. Farfalle makarna "Farfalle con calamari, broccoli e briciole di pane" adı ile menüde yeniden misafirlerin beğenisine sunulurken; bu lezzette kalamar, brokoli ve rendelenmiş çıtır ekmek bir araya geliyor. Ana yemek alternatiflerinden "Palamita, insalata di rape rosse, mandorle e mais" mevsim balıklarından palamudu pancar, roka, badem ve mısır salatası eşliğinde misafirlerin beğenisine sunuyor.