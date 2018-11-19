Biliyor musunuz?

19 Kasım 2018

4. Karahafta Festivali'nin bu Cuma başladığını…

Pera Palace Hotel, geçtiğimiz yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon ve Ian Fleming anısına gerçekleştirdiği Kara Hafta Festivali'ni bu yıl efsane polisiye karakter Mike Hammer anısına, DenizBank ana sponsorluğunda düzenliyor.

Festivale; Wolfgang Schorlau, BA Paris gibi polisiye alanında uluslararası tanınmış yazarların yanı sıra; Ahmet Ümit, Armağan Tunaboylu, Celil Oker, Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay, Taner Ay, İskender Pala gibi Türk yazarlar ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılacak. Açılış akşamında, 2018 Yılı Polisiye Edebiyatı'na Katkı Ödülü Oğlak Yayınları'nın kurucusu ve sahibi Senay Haznedaroğlu'na Doğan Hızlan tarafından takdim edilecek ve aynı gün ünlü yazar ve sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, DenizBank Selma Akboğa Salonu'nda DenizBank çalışanlarıyla bir söyleşi gerçekleştirecek. 4.Kara Hafta İstanbul Festivali'nde tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Ayşegül Sarıca'ya Sevda-Cenap And Vakfı Onur Ödülü verileceğini…

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın ülkemiz çoksesli müziğine büyük emeği geçmiş bir besteci, yorumcu ve/veya eğitimciye katkılarından dolayı Vakfın ve müzikseverlerin şükranlarını sunmak üzere her yıl takdim ettiği "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"nın 31'incisi Ayşegül Sarıca'ya verilecek. Ayşegül Sarıca'nın madalyası, 6 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'da Ankara MEB Şura Salonu'nda yapılacak törenle takdim edilecek. Etkinlik, Ayşegül Sarıca'nın solist olarak yer alacağı bir konserle devam edecek. İlk kez 1989 yılında Cevat Memduh Altar'a verilen bu ödüle ilerleyen yıllarda Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, İlhan Usmanbaş, Leyla Gencer, Cemal Reşit Rey, İdil Biret, Suna Kan, Nevid Kodallı, Hasan Ferid Alnar, Ferhunde Erkin, Ferid Tüzün, Prof. Dr. Kamuran Gündemir, Hikmet Şimşek, Faik Canselen, Ayhan Baran, Prof.Dr. İhsan Doğramacı, Ayla Erduran, Gülsin Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İlhan Baran, Muammer Sun, Gürer Aykal, H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı, Ertuğrul Oğuz Fırat, Ruşen Güneş, Yalçın Tura, Turgay Erdener ve Mehmet A. Başman layık görüldü.

İş Sanat'ta yarın akşamki piyano konserini…

Klasik müziğin genç yıldızları arasında yer alan Fransız piyanist Lucas Debargue, Basel Oda Orkestrası eşliğinde 20 Kasım Salı akşamı W. A. Mozart'tan F. Poulenc'e uzanan repertuvarıyla İş Sanat'a konuk oluyor. Debargue, 2015 yılında Moskova'da gerçekleşen 15. Uluslararası Çaykovski Yarışması'ndaki performansıyla dikkat çekti. New York'taki Carnegie Hall, Londra'daki Wigmore Hall, Amsterdam'daki Concertgebouw, Almanya'daki Berlin ve Munich Philharmonic Hall gibi dünyanın saygın salonlarından ve orkestralarından davet aldı. Valery Gergiev, Yutako Sado, Mikhail Pletnev, Andrey Boreyko gibi ünlü şeflerle çalışan 1990 doğumlu genç sanatçı, Gidon Kremer, Janine Jansen, Martin Fröst gibi isimlerle de müzikal işbirlikleri gerçekleştirdi. Bugün Avrupa'nın önemli oda müziği toplulukları arasında gösterilen, Basel Oda Orkestrası ise klasik ve yeni dönem eserlerden oluşan repertuvarıyla ve Julia Fischer, Daniel Hope, Tabea Zimmermann, Renaud Capuçon, Giuliano Carmignola, Bobby McFerrin gibi yıldız sanatçılarla gerçekleştirdiği işbirlikleriyle her sene 60'ın üzerinde konser veriyor.

Elite World Asia Hotel'in "gazino gece"li açılışını…

Elite World Hotels'in Küçükyalı'da hizmete sunduğu yeni oteli Elite World Asia Hotel'in açılış gecesinde Mustafa Keser sahne aldı. Keser, gazino gecelerinin akıllara yer etmiş şarkılarını seslendirdi. Dekorundan ikramlarına kadar her şeyin 70'li ve 80'li yılların gazino konseptine uygun olarak tasarlandığı gecenin açılış konuşmasını yapan Elite World Hotels CEO'su Ünsal Şınık, hem Elite World Asia Hotel hem de yeni yatırımlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ünsal Şınık "2019 yılında Sakarya ilinin en büyük oteli olacak Elite World Sapanca Hotel, toplamda 65 bin metrekare kapalı alanı ve 500 oda kapasitesiyle hizmet verecek. Otel, ‘Business Resort' konseptiyle toplamda 3 bin kişilik kongre ağırlıklı toplantı etkinliklerine de ev sahipliği yapacak" dedi.